Канте может не сыграть в матче за Суперкубок УЕФА

Участие полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в матче за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» находится под вопросом.

«Канте начал матч с «Манчестер Юнайтед» на скамейке запасных из-за травмы. Прекрасно знаю, насколько он важен. Во время матча он получил ещe одно небольшое повреждение. Решение по его участию в ближайшей игре приму позднее», – сказал главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард.