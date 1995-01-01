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    Канте может не сыграть в матче за Суперкубок УЕФА

    Участие полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в матче за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» находится под вопросом.

    «Канте начал матч с «Манчестер Юнайтед» на скамейке запасных из-за травмы. Прекрасно знаю, насколько он важен. Во время матча он получил ещe одно небольшое повреждение. Решение по его участию в ближайшей игре приму позднее», – сказал главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард.

    Источник: Goal.com

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