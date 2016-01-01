ФИФА оштрафовала «Манчестер Сити» за нарушение трансферных правил

Что то как то не справедливо, кому-то бан а кому-то штраф...мда
Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наказать «Манчестер Сити» за нарушение правил трансферов несовершеннолетних игроков.
Как сообщает официальный сайт организации, английский клуб будет оштрафован на 370 тысяч швейцарских франков (340 тысяч евро).
ФИФА приняла во внимание, что «Сити» признал вину.
- Ранее за подобные нарушения клуб наказывали запретом на осуществление трансферов.
- Самый свежий пример – «Челси», который не может регистрировать новичков этим летом и в январе 2020 года.