ФИФА оштрафовала «Манчестер Сити» за нарушение трансферных правил

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наказать «Манчестер Сити» за нарушение правил трансферов несовершеннолетних игроков.

Как сообщает официальный сайт организации, английский клуб будет оштрафован на 370 тысяч швейцарских франков (340 тысяч евро).

ФИФА приняла во внимание, что «Сити» признал вину.