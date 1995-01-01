У Шунина диагностирована травма задней поверхности бедра

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прошел углубленное медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«У Антона диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Медицинский штаб клуба работает над скорейшим возвращением вратаря в строй», – говорится в заявлении клуба в твиттере.

При этом сроки восстановления 32-летнего футболиста не называются. Сам Шунин также не знает, сколько пропустит.

«Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Спасибо команде и всем болельщикам за поддержку. Я вернусь ещe сильнее. Будем болеть за «Динамо» вместе!!» – написал голкипер в инстаграме.