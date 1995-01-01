Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    У Шунина диагностирована травма задней поверхности бедра

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин прошел углубленное медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита».

    «У Антона диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Медицинский штаб клуба работает над скорейшим возвращением вратаря в строй», – говорится в заявлении клуба в твиттере.

    При этом сроки восстановления 32-летнего футболиста не называются. Сам Шунин также не знает, сколько пропустит.

    «Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Спасибо команде и всем болельщикам за поддержку. Я вернусь ещe сильнее. Будем болеть за «Динамо» вместе!!» – написал голкипер в инстаграме.

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Агасфер 25 минут назад

      Скорейшего восстановления.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru