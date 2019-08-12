Ларссон: «Надеюсь, после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый»

Надеюсь, Джордан покажет дальше свой лучший футбол...
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Я знаю, что это главный матч для многих людей, матч в котором всегда будет очень много эмоций. Конечно, мы будем стараться показать свой лучший футбол, чтобы обрадовать наших фанатов. Надеюсь, после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый», – сказал швед.
- «Спартак» купил Ларссона у «Норрчепинга» за четыре миллиона евро.
- Футболист заключил с московским клубом контракт до 2023 года.
- Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 19 августа.