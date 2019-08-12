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    Ларссон: «Надеюсь, после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Я знаю, что это главный матч для многих людей, матч в котором всегда будет очень много эмоций. Конечно, мы будем стараться показать свой лучший футбол, чтобы обрадовать наших фанатов. Надеюсь, после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый», – сказал швед.

    • «Спартак» купил Ларссона у «Норрчепинга» за четыре миллиона евро.
    • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2023 года.
    • Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 19 августа.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1434

      bzfar 20 минут назад

      Надеюсь, Джордан покажет дальше свой лучший футбол...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +858

      Boeung777 29 минут назад

      Для этого нужно лучше тренироваться, а не языком трепать. Пока ты не убедил нас... А так, Спартак смотрелся солидно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1794

      Nerlinger 33 минуты назад

      Зад у тебя окрасится !!!

      -1
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      Рейтинг: +3473

      APchelov 44 минуты назад

      Интересно, в какие цвета окрасится Москва после Браги?

      0
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      Рейтинг: +8105

      Диктор 56 минут назад

      И я в это верю...........

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      Рейтинг: +5657

      piligrim1986 1 час назад

      правильно мыслишь

      0
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      Рейтинг: +4485

      Старикан 1 час назад

      Если Ларссон сам прибавит в игре, то всё так и будет...

      1
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      Рейтинг: +113

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Мы тоже надеемся.

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      Рейтинг: +420

      Elisey13 2 часа назад

      Ну, ну! По мечтай!

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      Рейтинг: +8098

      vka1970 2 часа назад

      Красавчик.

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