Ларссон: «Надеюсь, после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я знаю, что это главный матч для многих людей, матч в котором всегда будет очень много эмоций. Конечно, мы будем стараться показать свой лучший футбол, чтобы обрадовать наших фанатов. Надеюсь, после матча с ЦСКА Москва окрасится в красно-белый», – сказал швед.