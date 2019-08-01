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    Лэмпард перед матчем с «МЮ» пробежал 7 миль вокруг «Олд Траффорд» за 40 минут

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем первого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» пробежался вокруг стадиона соперника «Олд Траффорд».

    41-летний специалист вышел на пробежку сегодня в 8:30 утра по местному времени. Дистанция пробега составила семь миль. Вместе с англичанином вокруг арены бегали члены его тренерского штаба, включая ассистента Джоди Морриса.

    Для преодоления семимильного расстояния им потребовались 40 минут.

    • Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2966

      Yev 3 минуты назад

      Короче, перед матчем больше заняться было нечем.

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