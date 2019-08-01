Лэмпард перед матчем с «МЮ» пробежал 7 миль вокруг «Олд Траффорд» за 40 минут

Короче, перед матчем больше заняться было нечем.
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем первого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» пробежался вокруг стадиона соперника «Олд Траффорд».
41-летний специалист вышел на пробежку сегодня в 8:30 утра по местному времени. Дистанция пробега составила семь миль. Вместе с англичанином вокруг арены бегали члены его тренерского штаба, включая ассистента Джоди Морриса.
Для преодоления семимильного расстояния им потребовались 40 минут.
- Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.