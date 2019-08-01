Лэмпард перед матчем с «МЮ» пробежал 7 миль вокруг «Олд Траффорд» за 40 минут

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем первого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» пробежался вокруг стадиона соперника «Олд Траффорд».

41-летний специалист вышел на пробежку сегодня в 8:30 утра по местному времени. Дистанция пробега составила семь миль. Вместе с англичанином вокруг арены бегали члены его тренерского штаба, включая ассистента Джоди Морриса.

Для преодоления семимильного расстояния им потребовались 40 минут.