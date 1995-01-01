Мальчик врезался в столб и разбил нос, увидев Салаха на улице. Футболист с ним сфотографировался

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вчера сфотографировался с мальчиком на улице, случайно разбившим себе нос при виде футболиста.

11-летний Луи Фаулер врезался в фонарный столб, когда вместе со своим младшим братом Айзеком побежал за машиной Салаха, проезжавшего по улице. В результате мальчик разбил нос, упав при этом на землю.

Футболист заметил это и повернул назад, чтобы проверить, все ли с Луи в порядке.

«Пока мы звонили в скорую помощь, мы увидели, как Мо, заметив Луи, подъехал поближе, чтобы убедиться, что оба мальчика в порядке. Дети кричали от волнения, когда он вышел из машины, а Исаак впал в истерику и обнял его.

Мо сильно извинялся и был очень заботлив и сострадателен к мальчикам, от чего они стали чувствовать себя гораздо лучше», – сказал отчим Луи Джо Купер.

Салах фотографироваться с каждым из братьев, прежде чем Луи увезли в больницу.

Отец мальчиков сказал, что Луи и Айзек провели свои летние каникулы, гуляя возле тренировочной базы «Ливерпуля» в Мелвуде, в надежде встретить своих любимых футболистов и сфотографироваться с ними.

«Мы хотели от всего сердца поблагодарить его за то, что он заставил их обоих чувствовать себя намного лучше.

Мо действительно лучший, лучший человек. Он мировая суперзвезда, и ему не нужно было останавливаться сегодня. Мы просто очень благодарны ему за это», – добавил Купер.