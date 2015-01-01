Фанаты «Зенита» на матче с «Динамо» разместили баннер в память о подводниках АПК «Курск»

Ровно 19 лет назад в последний поход вышла атомная подводная лодка «Курск». Через два дня она потерпела крушение – 118 членов экипажа погибли.

Болельщики «Зенита» на матче пятого тура РПЛ против «Динамо» разместили баннер в память о подводниках. Присутствовало изображение лодки, а также текст: ««Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой».