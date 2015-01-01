Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Фанаты «Зенита» на матче с «Динамо» разместили баннер в память о подводниках АПК «Курск»

    Ровно 19 лет назад в последний поход вышла атомная подводная лодка «Курск». Через два дня она потерпела крушение – 118 членов экипажа погибли.

    Болельщики «Зенита» на матче пятого тура РПЛ против «Динамо» разместили баннер в память о подводниках. Присутствовало изображение лодки, а также текст: ««Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1256

      РМЗ 2 минуты назад

      Красавцы ленинградцы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      ААМ 3 минуты назад

      Молодцы! Помнить надо своих.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru