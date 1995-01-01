Рэшфорд: «Я отдам свою жизнь за «МЮ», и это самое главное»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о намерении вернуть клубу прежние успехи и популярность.

«Речь идет о том, чтобы вернуть клуб туда, где он должен быть. Чтобы каждый знал «Манчестер Юнайтед».

Я отдам свою жизнь за клуб, и это самое главное. Я вижу только успех команды, за которую выступает большое количество молодых игроков, разделяющие те же цели и имеющие одинаковое стремление.

Это может занять некоторое время, но если мы все будем придерживаться плана игры, работать вместе, как команда, с наличием хорошего тренера, который знает клуб и разделяет те же цели, кто знает, чего мы можем достичь?

Дело не только во мне. Есть группа молодых футболистов, и мы можем начать становиться теми, кем решили стать», – сказал Рэшфорд.