Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Рэшфорд: «Я отдам свою жизнь за «МЮ», и это самое главное»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о намерении вернуть клубу прежние успехи и популярность.

    «Речь идет о том, чтобы вернуть клуб туда, где он должен быть. Чтобы каждый знал «Манчестер Юнайтед».

    Я отдам свою жизнь за клуб, и это самое главное. Я вижу только успех команды, за которую выступает большое количество молодых игроков, разделяющие те же цели и имеющие одинаковое стремление.

    Это может занять некоторое время, но если мы все будем придерживаться плана игры, работать вместе, как команда, с наличием хорошего тренера, который знает клуб и разделяет те же цели, кто знает, чего мы можем достичь?

    Дело не только во мне. Есть группа молодых футболистов, и мы можем начать становиться теми, кем решили стать», – сказал Рэшфорд.

    • Англичанин – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
    • В прошлом сезоне 21-летний футболист провел за команду 47 матчей, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.
    • В июле Рэшфорд подписал с «МЮ» новый контракт до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru