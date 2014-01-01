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    Панченко и Шейдаев сыграют в нападении у «Динамо». Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут впереди у «Зенита»

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на игру пятого тура РПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш, Жоаозиньо, Юсупов, Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Сутормин, Дзюба, Азмун, Дриусси.

    • Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии19
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      Рейтинг: +130

      дед Щукарь 6 минут назад

      Гооооооол!!! Мусора тупые дебилы и ваш клуб говно ооооооо оооо это Динамо!

      0
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      Рейтинг: +2909

      BarStep 25 минут назад

      Неудобный для нас соперник, тяжело с ними играем почти всегда... Но тем не менее, только в перёд, только победа!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1716

      ухоженный крокодил 30 минут назад

      Зенит чемпион, вперед!
      Даешь 0:6!

      1
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      ...
      Рейтинг: +10295

      sssrspartak > ухоженный крокодил 24 минуты назад

      ЛАДНО ПАРЕНЬ!ДО КОНЦА ПОТЕРПИ!!ТАМ УВИДИМ КТО НА ЧТО СПОСОБЕН!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16350

      VVM1964 > ухоженный крокодил 13 минут назад

      Широко шагаешь - штаны порвешь )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2342

      Рубинище 59 минут назад

      Малкома нет-почему-то.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10295

      sssrspartak > Рубинище 41 минуту назад

      ОН ПОНЯЛ,ЧТО ПОПАЛ ВО ЧТО ТО СКЛИЗКОЕ И ФУУУУУУУУУУ

      -1
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      Рейтинг: +1716

      ухоженный крокодил > sssrspartak 31 минуту назад

      Что-то склизкое - твое домашнее имя.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +10295

      sssrspartak > ухоженный крокодил 26 минут назад

      КРОКОДИЛ-ЭТО СКЛИЗСКОЕ МЕРЗОПАКОСТНОЕ ,СРОДНЯ БОМЖАРИКУ КЕМ ТЫ И ЯВЛЯЕШЬСЯ!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +130

      дед Щукарь > sssrspartak 22 минуты назад

      Склизкое и фу, это тухлая свинятина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1457

      алдан2014 1 час назад

      Топим за Серёгу Паршивлюка!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      Борат 1 час назад

      Ну пора выносить!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10295

      sssrspartak > Борат 1 час назад

      ЗЕНИТ ДАВНО В ФНЛ ПОРА !ТЫ ПРАВ!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      дед Щукарь > sssrspartak 23 минуты назад

      Будете первыми нас там ждать, не дождетесь !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Derzkiy1 1 час назад

      Малкома выпустите он один все решит

      0
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      Рейтинг: +1457

      алдан2014 > Derzkiy1 1 час назад

      Любопытно понаблюдать

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      Рейтинг: +224

      SinyaaPyll 1 час назад

      Состав у "Динамо", конечно, днищенский. Надеялся, что новички будут готовы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6881

      Skull_Boy 1 час назад

      Шейдаев это е_6нутое дерево от которого толку нет, раз КС выкинули его и вдохнули наверно с облачением, а Динамо становится опять той же херней образца 2015-2016 года, где за откат и чудовищно низкий трансфер чуть ли не вся команда ушла в Зенит

      2
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      Рейтинг: +2342

      Рубинище > Skull_Boy 1 час назад

      Насчет Шейдаева Вы ещё мягко выразились. Панченко тоже касой какой то стал- тут без шансов.

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