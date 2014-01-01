Панченко и Шейдаев сыграют в нападении у «Динамо». Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут впереди у «Зенита»

Гооооооол!!! Мусора тупые дебилы и ваш клуб говно ооооооо оооо это Динамо!
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на игру пятого тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш, Жоаозиньо, Юсупов, Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Сутормин, Дзюба, Азмун, Дриусси.
- Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.