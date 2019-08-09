Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Участие полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
«Канте здоров, однако, готов ли он играть, я буду решать непосредственно перед матчем», – сказал главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард.
- У французского хавбека с мая были проблемы с коленом.
- Из-за повреждения Канте мог пропустить финал Лиги Европы, но в итоге провел на поле все 90 минут.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» состоится в воскресенье, 11 августа, в 18:30 по московскому времени.