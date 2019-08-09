Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Участие полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

«Канте здоров, однако, готов ли он играть, я буду решать непосредственно перед матчем», – сказал главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард.