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    Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

    Участие полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

    «Канте здоров, однако, готов ли он играть, я буду решать непосредственно перед матчем», – сказал главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард.

    • У французского хавбека с мая были проблемы с коленом.
    • Из-за повреждения Канте мог пропустить финал Лиги Европы, но в итоге провел на поле все 90 минут.
    • Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» состоится в воскресенье, 11 августа, в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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