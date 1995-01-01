Кононов: «У нас с Федуном есть кредит доверия»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что у него есть кредит доверия от владельца клуба Леонида Федуна.

«Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили («Спартак» обыграл «Тун» в квалификации ЛЕ – примечание «Бомбардира») и можем готовиться к матчам чемпионата России.

Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует. А то, что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

Проблемы у нас есть. Но главное – это адаптировать новичков. После этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас уже есть сдвиги, но мы ещe продолжим работать», – сказал Кононов.