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    Кононов: «У нас с Федуном есть кредит доверия»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что у него есть кредит доверия от владельца клуба Леонида Федуна.

    «Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили («Спартак» обыграл «Тун» в квалификации ЛЕ – примечание «Бомбардира») и можем готовиться к матчам чемпионата России.

    Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует. А то, что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

    Проблемы у нас есть. Но главное – это адаптировать новичков. После этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас уже есть сдвиги, но мы ещe продолжим работать», – сказал Кононов.

    • В РПЛ «Спартак» набрал пять очков в четырех матчах.
    • Команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.
    • Контракт Кононова с клубом истекает следующим летом.

    Источник: «Чемпионат»

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