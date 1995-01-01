«Чемпионат»: «Удинезе» пытался приобрести Сулейманова у «Краснодара»

Пипец, с таким отношением к молодым со стороны Краснодар, их скоро растащат по Европе. Очень жаль, надеялся увидеть самобытную Команду.
«Удинезе» делал трансферный запрос в «Краснодар» по переходу форварда Магомед-Шапи Сулейманова.
Краснодарский клуб ответил отказом, сообщает «Чемпионат».
- Шапи – воспитанник «Анжи», в 2013 году перешел в академию «Краснодара».
- Контракт 19-летнего форварда с краснодарцами действует до июня 2022 года.
- За «Краснодар» провел 43 матча и забил 13 голов.
- Трансферная стоимость футболиста – 6 миллионов евро.