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    «Чемпионат»: «Удинезе» пытался приобрести Сулейманова у «Краснодара»

    «Удинезе» делал трансферный запрос в «Краснодар» по переходу форварда Магомед-Шапи Сулейманова.

    Краснодарский клуб ответил отказом, сообщает «Чемпионат».

    • Шапи – воспитанник «Анжи», в 2013 году перешел в академию «Краснодара».
    • Контракт 19-летнего форварда с краснодарцами действует до июня 2022 года.
    • За «Краснодар» провел 43 матча и забил 13 голов.
    • Трансферная стоимость футболиста – 6 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +53

      Николай71 26 минут назад

      Пипец, с таким отношением к молодым со стороны Краснодар, их скоро растащат по Европе. Очень жаль, надеялся увидеть самобытную Команду.

      0
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      Рейтинг: -310

      DonBaton 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видать в зоопарке обезьяны кончились или свою кунсткамеру хотят сделать,раз чуркой интересовались

      -8
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      Рейтинг: -32

      Вальдемар IV > DonBaton 1 час назад

      да не нужна твоя мамашка никому осади

      3
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      Рейтинг: +739

      Genz > DonBaton 1 час назад

      Видать тебе задок стерли бомжи батонами, стал злой такой

      0
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      Рейтинг: +438

      Makaweli > DonBaton 9 минут назад

      Дон ******, ты и есть животное

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