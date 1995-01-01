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    Антон Миранчук: «По какой причине «Локомотив» может сыграть в Лиге чемпионов в «Лужниках»? Лучше играть дома»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился отношением к возможному проведению матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Футболисту идея не нравится.

    «Я слышал, что «Локомотив» может провести матч в «Лужниках» в Лиге чемпионов. По какой причине? Там другая атмосфера. Лучше играть дома», – считает Миранчук.

    • «Локомотив» стартует в Лиге чемпионов в сентябре.
    • В прошлом розыгрыше москвичи оказались в группе последними.
    • В РПЛ «Локомотив» идет пятым.

    Источник: Инстаграм UnitedSouth

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2505

      AtticusFinch 13 минут назад

      Если приедет Барселона или Ювентус -вот по какой...

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