Антон Миранчук: «По какой причине «Локомотив» может сыграть в Лиге чемпионов в «Лужниках»? Лучше играть дома»

Если приедет Барселона или Ювентус -вот по какой...
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился отношением к возможному проведению матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Футболисту идея не нравится.
«Я слышал, что «Локомотив» может провести матч в «Лужниках» в Лиге чемпионов. По какой причине? Там другая атмосфера. Лучше играть дома», – считает Миранчук.
- «Локомотив» стартует в Лиге чемпионов в сентябре.
- В прошлом розыгрыше москвичи оказались в группе последними.
- В РПЛ «Локомотив» идет пятым.