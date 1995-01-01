Антон Миранчук: «По какой причине «Локомотив» может сыграть в Лиге чемпионов в «Лужниках»? Лучше играть дома»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился отношением к возможному проведению матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Футболисту идея не нравится.

«Я слышал, что «Локомотив» может провести матч в «Лужниках» в Лиге чемпионов. По какой причине? Там другая атмосфера. Лучше играть дома», – считает Миранчук.