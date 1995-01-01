Кононов – о матче с «Туном»: «Сыграют две равные команды»

Это Кононов тренер уровня Туна,
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна». Встреча состоится завтра, 8 августа.
«Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов
Клубы укомплектованы практически только местными игроками. «Тун» проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку.
У меня и игроков мнение такое – будут играть две равные команды с одной целью», – цитирует Кононова ТАСС.
- «Спартак» в РПЛ идет 11-м.
- «Тун» в швейцарском чемпионате занимает восьмое место из десяти команд.
- Капитан «Спартака» обещал, что применительно к матчам с «Туном» «все будет хорошо».