Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Кононов – о матче с «Туном»: «Сыграют две равные команды»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна». Встреча состоится завтра, 8 августа.

    «Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов

    Клубы укомплектованы практически только местными игроками. «Тун» проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку.

    У меня и игроков мнение такое – будут играть две равные команды с одной целью», – цитирует Кононова ТАСС.

    • «Спартак» в РПЛ идет 11-м.
    • «Тун» в швейцарском чемпионате занимает восьмое место из десяти команд.
    • Капитан «Спартака» обещал, что применительно к матчам с «Туном» «все будет хорошо».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      SPАM 18 минут назад

      Это Кононов тренер уровня Туна,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7036

      alex1951 18 минут назад

      Я за ДИНАМО.Но Спартак - это Бренд! Спартак сделает Тун на раз-два!
      А Кононов просто дипломат....Имея ШирлиМырли в составе ,можно играть и без вратаря!))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Babon01 39 минут назад

      Что касается равных команд - это конечно сильно сказано))) возможно перестраховывается! Про ФНЛ говорите))) дак у нас больше половины премьер лиги г..... Арсенал показал где))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -278

      DonBaton 39 минут назад

      Кононов – о матче с «Туном»: «Игра будет равна - сыграет Тун с куском дерьма»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Кто-то другой 43 минуты назад

      Мне даже жаль болельщиков Спартака,если так говорит главный тренер.Если быть объективным,Спартак всё-таки чуть выше находится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      jengais 43 минуты назад

      Магистр мотивации

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      shikari__ 45 минут назад

      Кононов – о матче с «Туном»: «Сыграют две равные команды и игра будет равна»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      РМЗ 46 минут назад

      Опустил так опустил , в ф н л команды посильней этого тун

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79136
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72967
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru