Кононов – о матче с «Туном»: «Сыграют две равные команды»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна». Встреча состоится завтра, 8 августа.

«Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов

Клубы укомплектованы практически только местными игроками. «Тун» проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку.

У меня и игроков мнение такое – будут играть две равные команды с одной целью», – цитирует Кононова ТАСС.