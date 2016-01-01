Кононов: «С каждой игрой защита «Спартака» будет лучше и лучше»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» ответил на вопрос об обороне команды. Специалист анонсировал улучшение ситуации.

«Мы привыкаем, и в каждой игре будет лучше и лучше», – пообещал тренер, работающий с командой с осени.