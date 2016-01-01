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    Кононов: «С каждой игрой защита «Спартака» будет лучше и лучше»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» ответил на вопрос об обороне команды. Специалист анонсировал улучшение ситуации.

    «Мы привыкаем, и в каждой игре будет лучше и лучше», – пообещал тренер, работающий с командой с осени.

    • «Спартак» в РПЛ идет 11-м.
    • «Тун» в швейцарском чемпионате занимает восьмое место из десяти команд.
    • Встреча в Туне состоится завтра, 8 августа, и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +531

      Киркинитидец 11 минут назад

      а шарики забивать будете?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5572

      piligrim1986 25 минут назад

      пхпхпхпхпх))) ты еще скажи, что через 4 месяца))))

      0
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