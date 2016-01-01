Кононов: «С каждой игрой защита «Спартака» будет лучше и лучше»

а шарики забивать будете?
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» ответил на вопрос об обороне команды. Специалист анонсировал улучшение ситуации.
«Мы привыкаем, и в каждой игре будет лучше и лучше», – пообещал тренер, работающий с командой с осени.
- «Спартак» в РПЛ идет 11-м.
- «Тун» в швейцарском чемпионате занимает восьмое место из десяти команд.
- Встреча в Туне состоится завтра, 8 августа, и начнется в 20:00 по Москве.