Короман: «Скоро я вернусь в «Динамо» в качестве тренера»

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман заявил, что возвращается в московский клуб.

«Динамо» Москва. Я провел прекрасное время в одном из крупнейших российских клубов… Скоро я вернусь в свой клуб – на этот раз, в качестве тренера», — написал 40-летний серб в своем инстаграме.

Короман перешел в «Динамо» в 2002 году, отыграв там полтора сезона.

Выступал за сборную Сербии и Черногории и сборную Сербии в 2002—2007 годах.

В 2013 году, играя за «Крылья Советов», завершил карьеру футболиста.