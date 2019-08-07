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    Короман: «Скоро я вернусь в «Динамо» в качестве тренера»

    Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман заявил, что возвращается в московский клуб.

    «Динамо» Москва. Я провел прекрасное время в одном из крупнейших российских клубов… Скоро я вернусь в свой клуб – на этот раз, в качестве тренера», — написал 40-летний серб в своем инстаграме.

    • Короман перешел в «Динамо» в 2002 году, отыграв там полтора сезона.
    • Выступал за сборную Сербии и Черногории и сборную Сербии в 2002—2007 годах.
    • В 2013 году, играя за «Крылья Советов», завершил карьеру футболиста.

    text

    Публикация от text (@koroman.ogy)

    Источник: инстаграм Огнена Коромана

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    Сегодня, 16:17
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