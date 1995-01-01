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    «Известия»: Фернандеш не смог договориться о контракте с «Локомотивом»

    Агент полузащитника Мануэля ФернандешаПаулу Барбоза заявил, что его клиент не будет выступать ни за один из российских клубов.

    «Совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэля, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России», – заявил агент Фернандеша.

    • Контракт 33-летнего игрока с«Локомотивом» истек этим летом.
    • Футболист провел в клубе пять сезонов.
    • В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +510

      SaveAS 1 час назад

      Бомбардир!!! Проверяй ссылки, которые публикуются, кривая ссылка по переходу к данным о футболисте

      1
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      Рейтинг: +610

      lysenkoff > SaveAS 13 минут назад

      Состарили еще на десятку Фернандеша))

      0
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      Рейтинг: +732

      Loko_Roma 1 час назад

      Безусловно один из лучших в последнее время, но годы увы, спасибо Ману за все! Мы тебя не забудем.

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