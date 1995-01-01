«Известия»: Фернандеш не смог договориться о контракте с «Локомотивом»

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Агент полузащитника Мануэля Фернандеша – Паулу Барбоза заявил, что его клиент не будет выступать ни за один из российских клубов.
«Совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэля, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России», – заявил агент Фернандеша.
- Контракт 33-летнего игрока с«Локомотивом» истек этим летом.
- Футболист провел в клубе пять сезонов.
- В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.