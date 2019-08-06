Егоров: «Давление? С моей работы на пенсию еще никто не уходил. Пишут только про Кононова и про меня»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что знал, какое давление его ждет на данной должности. Он подчеркнул, что будет стараться минимизировать ошибки российского судейского корпуса.

«Ощущаю ли давление? С моей работы на пенсию еще никто не уходил. Я прекрасно знал, какое давление меня ждет. Если бы все шло гладко и чисто, ко мне было бы меньше вопросов. Пишут только про Кононова и про меня.

Мы такая же команда, где происходят процессы. Возможно, где-то я не те назначения сделал. Будем стараться, чтобы в нашей работе было меньше ошибок.

Как оцениваю свою работу? Я могу бить себя в грудь и говорить, что все хорошо. Но я знаю, что это не так. Все, что мы планировали перед сезоном, мы провели. Много уделяли времени тому, чтобы судьи давали больше бороться на поле. Командам тоже нужно к этому привыкнуть. Не знаю, обратили вы внимание или нет, но свистков стало меньше. Вы поймите, что и каждый арбитр – индивидуальность. У каждого есть свои ритуалы, методы подготовки. Но перед назначением я созваниваюсь с арбитрами, спрашиваю, все ли нормально, все ли хорошо с психологией.

Для судей идеальный интервал – один матч в неделю. У нас через два тура дерби, поэтому некоторых арбитров на ближайшие два тура не назначаем, которых планируем там задействовать. Смотрим, чтобы не получилось так, чтобы Лапочкин не судил три раза подряд «Зенит» – «Краснодар». Мы анализируем каждый матч», – сказал Егоров.