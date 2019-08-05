Тиль: «Болельщики «Спартака» – чумовые»

Да какие там "чумовые"? При всём уважении к Динамо и классическому дерби, "чумовых" болельщиков он увидит 19 августа. Вот там будет поддержка. А если ещё и удачно сыграют...А это так - разминка была.
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о болельщиках красно-белых.
— В субботу вы смотрели матч «Спартака» против «Динамо» вживую. Какие впечатления остались от посещения стадиона?
— Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики «Спартака» — просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе.
— Вы смотрели матч в компании с другим новичком «Спартака», Джорданом Ларссоном. Что успели обсудить?
— Кстати, с ним я уже неплохо знаком, ведь Джордан успел поиграть в чемпионате Голландии и неплохо говорит на голландском. Это поможет мне быстрее адаптироваться. Но русский я тоже собираюсь подтянуть, чтобы разговаривать на одном языке с остальными партнерами по команде, – сказал Тиль в интервью клубной пресс-службе.
- Сумма трансфера 21-летнего голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».За основную команду голландец дебютировал в августе 2016 года.
- В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.