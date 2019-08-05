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    Тиль: «Болельщики «Спартака» – чумовые»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о болельщиках красно-белых.

    — В субботу вы смотрели матч «Спартака» против «Динамо» вживую. Какие впечатления остались от посещения стадиона?

    — Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики «Спартака» — просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе.

    — Вы смотрели матч в компании с другим новичком «Спартака», Джорданом Ларссоном. Что успели обсудить?

    — Кстати, с ним я уже неплохо знаком, ведь Джордан успел поиграть в чемпионате Голландии и неплохо говорит на голландском. Это поможет мне быстрее адаптироваться. Но русский я тоже собираюсь подтянуть, чтобы разговаривать на одном языке с остальными партнерами по команде, – сказал Тиль в интервью клубной пресс-службе.

    • Сумма трансфера 21-летнего голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.
    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».За основную команду голландец дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии12
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      Рейтинг: +978

      Томик 26 минут назад

      Да какие там "чумовые"? При всём уважении к Динамо и классическому дерби, "чумовых" болельщиков он увидит 19 августа. Вот там будет поддержка. А если ещё и удачно сыграют...А это так - разминка была.

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      Рейтинг: +10854

      slavutiq70 59 минут назад

      Подбирается неплохая команда сейчас ещё одного молодого из Аз подписать хотят,,,,надо сейчас просто поддержать команду,,,несмотря на то что многие из нас не верят в Кононова,,,,Давайте поддержим а там видно будет,,,,,,,,,,,,

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      Рейтинг: +10854

      slavutiq70 1 час назад

      Главное не попасть в немилость,,,,А будешь как Антоха отдавать игре и болелы будут всегда для тебя чумовыми

      1
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      Рейтинг: +789

      Борат 1 час назад

      тун трёху загрузит на открывашке и увидишь чумовой к-б шарфопад !

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      Рейтинг: +16151

      VVM1964 > Борат 1 час назад

      Каждое твое изречение очень дурно пахнет , обрати на себя внимание и займись гигиеной .

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      Рейтинг: +2296

      Рубинище > Борат 1 час назад

      С чего Вы решили, что какое-то днище вообще сможет забить. Да Спартак щас слабенький, но Тун в разы слабее. Краснобелые без проблем в тренировочном режиме их пройдут. Там ничья, дома разгромят.

      0
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      Рейтинг: +2296

      Рубинище 1 час назад

      всегда приятно, что легионеры хотят учить наш язык. характеризует в лучшую сторону и говорит о многом.

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      Рейтинг: +1108

      den161 > Рубинище 1 час назад

      ну как бы так и должно быть вообще то.... приехал в страну работать - учи язык

      1
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      Рейтинг: +2296

      Рубинище > den161 1 час назад

      Да приезжают тупо срубить бабла, на поле физрой позаниматься и всё. В Рубине когда 3 года назад прикупались Сонг и Ко - ни о каком учении языка и речи не было и проявляли себя никак.

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      Рейтинг: +11094

      bset > Рубинище 1 час назад

      Дааа... А кто-то уже с гражданством за сборную играет и никак язык не выучит...

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      Рейтинг: +2296

      Рубинище > bset 1 час назад

      Марио-это исключение. он из-за своей скромности, не разговаривает. Стесняется . Он хоть хорошо понимает и мат знает-для футболистов наших этого достаточно

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      Рейтинг: +978

      Томик > Рубинище 30 минут назад

      Это для футболистов наших достаточно, а для гражданина России бразильского происхождения маловато будет. Всё таки интервью игрок сборной России должен давать на русском языке. Точнее и на русском тоже.

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