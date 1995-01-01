Мать Малкома: «Сын не заметил расизма»

Флавиа де Оливейра, мать нападающего «Зенита» Малкома, заявила, что ее сын не увидел проявлений расизма на матче с «Краснодаром».

«Когда я прочитала новости, то даже позвонила ему и спросила, правда ли это. Он ответил: «Правда – что?». Он ничего такого не заметил и был очень доволен после матча.

Малком очень доволен тем, как к нему относится руководство «Зенита», особенно генеральный директор [Александр Медведев]. Он даже попросил клуб предоставить ему репетитора по русскому языку. Вчера он весь спокойно гулял по улицам.

Я сама сталкивалась с расизмом во Франции. Малком прошел через это в Испании, был инцидент в одном из магазинов. Но я воспитала своего сына так, чтобы он не становился заложником этой проблемы. Это не значит, что нужно проявлять малодушие и притворяться, словно ничего не было. Это важно, и расизм нужно осуждать, но не позволять ему влиять на нашу жизнь», – сказала мать Малкома.

Малком остался доволен дебютом за «Зенит». Он вышел на замену в матче с «Краснодаром» (1:1).