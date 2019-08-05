Месси: «Благодарю всех за поддержку. Я хотел быть вместе с командой в США»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в инстаграме поблагодарил болельщиков, поддержавших его в связи с полученной травмой.

«Я хотел начать работу с командой, но, к сожалению, получил травму на первой тренировке. Из-за этого я выбыл из строя на некоторое время. Я благодарю всех за поддержку, за все сообщения, они показывают вашу любовь ко мне. Я хотел быть вместе с командой и нашими болельщиками в США. В этот раз не удалось, однако мы скоро увидимся с вами. Обнимаю вас всех», – написал Месси.