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    Месси: «Благодарю всех за поддержку. Я хотел быть вместе с командой в США»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси в инстаграме поблагодарил болельщиков, поддержавших его в связи с полученной травмой.

    «Я хотел начать работу с командой, но, к сожалению, получил травму на первой тренировке. Из-за этого я выбыл из строя на некоторое время. Я благодарю всех за поддержку, за все сообщения, они показывают вашу любовь ко мне. Я хотел быть вместе с командой и нашими болельщиками в США. В этот раз не удалось, однако мы скоро увидимся с вами. Обнимаю вас всех», – написал Месси.

    • У аргентинца диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени.
    • Из-за проблем со здоровьем Месси пропустит турне «Барсы» в Соединенных Штатах.
    • Первый официальный матч нового сезона каталонцы проведут 16 августа.

    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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    05.08.2019 23:29
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