«Зенит» – о баннере фанатов: «У нас есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков мира»

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Англоязычный сайт «Зенита» выпустил заявление по поводу баннера фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром».
«Клуб в курсе различных сообщений в СМИ об инциденте, который предположительно произошел в недавнем матче РПЛ против «Краснодара» и желает прояснить ситуацию.
ФК «Зенит» знает, что баннер, который гласит: «Спасибо руководству за верность традициям», был вывешен небольшой группой людей, а также знает, что смысл этого заявления был искажен в самых разных СМИ, и на основе этих искажений были сделаны неправильные выводы, которые не имеют никаких оснований в реальности.
У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности. Клуб уже давно поддерживает и поощряет антирасистские, инклюзивные инициативы, направленные на равноправие, и будет продолжать делать это в дальнейшем», – говорится в заявлении пресс-службы.
В «Зените» выразили «глубокое сожаление» в связи с тем, что СМИ, а также футбольные клубы, «сообщили непроверенную информацию». «Мы надеемся, что в будущем такие организации будут проверять факты, прежде чем делать какие-либо уничижительные заявления или обвинения», – добавили в клубе.
- После перехода темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
- Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
- На сайте британского таблоида The Sun появилась статья, в которой утверждается, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.