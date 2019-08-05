«Зенит» – о баннере фанатов: «У нас есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков мира»

Англоязычный сайт «Зенита» выпустил заявление по поводу баннера фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром».

«Клуб в курсе различных сообщений в СМИ об инциденте, который предположительно произошел в недавнем матче РПЛ против «Краснодара» и желает прояснить ситуацию.

ФК «Зенит» знает, что баннер, который гласит: «Спасибо руководству за верность традициям», был вывешен небольшой группой людей, а также знает, что смысл этого заявления был искажен в самых разных СМИ, и на основе этих искажений были сделаны неправильные выводы, которые не имеют никаких оснований в реальности.

У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности. Клуб уже давно поддерживает и поощряет антирасистские, инклюзивные инициативы, направленные на равноправие, и будет продолжать делать это в дальнейшем», – говорится в заявлении пресс-службы.

В «Зените» выразили «глубокое сожаление» в связи с тем, что СМИ, а также футбольные клубы, «сообщили непроверенную информацию». «Мы надеемся, что в будущем такие организации будут проверять факты, прежде чем делать какие-либо уничижительные заявления или обвинения», – добавили в клубе.