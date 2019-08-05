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    «Зенит» – о баннере фанатов: «У нас есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков мира»

    Англоязычный сайт «Зенита» выпустил заявление по поводу баннера фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром».

    «Клуб в курсе различных сообщений в СМИ об инциденте, который предположительно произошел в недавнем матче РПЛ против «Краснодара» и желает прояснить ситуацию.

    ФК «Зенит» знает, что баннер, который гласит: «Спасибо руководству за верность традициям», был вывешен небольшой группой людей, а также знает, что смысл этого заявления был искажен в самых разных СМИ, и на основе этих искажений были сделаны неправильные выводы, которые не имеют никаких оснований в реальности.

    У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности. Клуб уже давно поддерживает и поощряет антирасистские, инклюзивные инициативы, направленные на равноправие, и будет продолжать делать это в дальнейшем», – говорится в заявлении пресс-службы.

    В «Зените» выразили «глубокое сожаление» в связи с тем, что СМИ, а также футбольные клубы, «сообщили непроверенную информацию». «Мы надеемся, что в будущем такие организации будут проверять факты, прежде чем делать какие-либо уничижительные заявления или обвинения», – добавили в клубе.

    • После перехода темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
    • Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
    • На сайте британского таблоида The Sun появилась статья, в которой утверждается, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1285

      BANNIKOV1970 8 минут назад

      дурка на прогулке

      0
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      Рейтинг: +1564

      Евгений Агеев 8 минут назад

      Бла...бла..бла!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +646

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Ура !!! Наконец-то кроме Спартака нашли ещё о ком поговорить. Расизм не пройдёт !!! Газпром в Африку не пускать !!! И всё в этом духе....Страна дураков и е..тые журналисты населяют её...

      1
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      Рейтинг: -1526

      Ашет Арбузян 13 минут назад

      То и думаю, че Цаллагов такой талант. А он лучшй в мире))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +207

      evgevg13 29 минут назад

      какие страсти на пустом месте

      0
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      Рейтинг: +722

      Genz 35 минут назад

      ОМОН дружно смотрел весь матч на расистский баннер, подойти отнять побоялся. Крепкие мужские руки держали баннер-символ традиций Петербурга-ненавидеть негров. А ОМОН а Питере из девственников, выпускников школ. У них недавно был последний выпускной

      0
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      Рейтинг: +41

      Sosnart > Genz 18 минут назад

      Да, но в Питерском ОМОНе негров нет

      0
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      Рейтинг: +1533

      Чермындыр 44 минуты назад

      По логиге пендосов Атлетико из Бильбао вообще надо предать анафеме

      0
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      Рейтинг: +1848

      uBaH_ > Чермындыр 29 минут назад

      У тебя "пендосы" головного мозга?

      0
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      Рейтинг: +401

      Randy Ram 1 час назад

      А почему бы и нет. Зеня в этом плане был стойким...но проклятые капиталисты сломали вполне себе хорошую традицию!

      6
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      Рейтинг: +41

      Sosnart 1 час назад

      Однажды ты спросишь меня, какие есть традиции в Зените: "приглашать в клуб лучших игроков со всего мира" или "НЕ приглашать темных игроков".
      Я отвечу "приглашать в клуб лучших игроков". Ты уйдешь так и не узнав, что Малком нигер =)

      6
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      ...
      Рейтинг: +4180

      GoldPlayFIFARus9 > Sosnart 1 час назад

      Да, но Малком не нигер, он латинос...

      2
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      ...
      Рейтинг: +41

      Sosnart > GoldPlayFIFARus9 59 минут назад

      В суровом, сером Питерском климате нужно что поярче!
      ...Естественно, в плане игры...

      0
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      ...
      Рейтинг: +890

      GermanVo > GoldPlayFIFARus9 49 минут назад

      Если негр родился в латинской америке, это не означает, что он латинос. Видно же, что его род происходит от негров, а не от индейцев или испанцев с португальцами. Тот же Роналдо зубастик или Ривалдо, или Ромуло и тд. тоже были неграми. Вообще, что касается расизма я порицаю, но вещи надо называть своими именами. По твоим суждениям, узбек, родившийся в Питере, русский?

      1
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      Рейтинг: +4180

      GoldPlayFIFARus9 > GermanVo 19 минут назад

      Если мышь родится в конюшне, она не станет конём, тоже самое с узбеком или неграми. Конкретно Малком латинос. Если и были в его роду негры, то явно в далёкие-далёкие годы, и помесь в его крови не так велика. Основной приток работорговли в те времена были Центральная Америка и северные земли Южной Америки, чем южнее были поселения, тем меньше было вливания "чёрного дерева". Да и рабы завозились с целью работ, а не с целью размножения. Поэтому даже темнокожие люди на экваторе, явно не признак африканской крови. Достаточно посмотреть на СА, однако там не дают гражданство почти никому,А значит арабы не смогли бы ассимилироваться с неграми. Соответственно они смуглые из-за климата,а не из-за расового происхождения

      0
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      Рейтинг: +41

      Sosnart > GoldPlayFIFARus9 14 минут назад

      Уверен что Малком, как и Гильерме, Русский.

      0
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      Рейтинг: +3227

      порт 1 час назад

      В дебильной англии написали, а наши клоуны растиражировали.

      0
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      Рейтинг: +41

      Sosnart > порт 1 час назад

      Ель достигнута - хайп поднят

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