Боярский: «Баннер фанатов «Зенита»? Это провокация, чтобы снова нагадить нашей стране и команде»

И чегог там нашли? Нормальная фраза.
Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандал с баннером фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром».
«Это полнейшая глупость и провокация в сторону страны, команды и спортсменов. Глупость абсолютная и хамская. Я не верю, что такое может быть. Я уверен, что это провокация для того, чтобы в очередной раз нагадить нашей стране, нашей команде и нашим спортсменам», – заявил Боярский.
- После перехода темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» в Петербурге появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
- Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
- На сайте британского таблоида The Sun появилась статья, в которой утверждается, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.