Боярский: «Баннер фанатов «Зенита»? Это провокация, чтобы снова нагадить нашей стране и команде»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандал с баннером фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром».

«Это полнейшая глупость и провокация в сторону страны, команды и спортсменов. Глупость абсолютная и хамская. Я не верю, что такое может быть. Я уверен, что это провокация для того, чтобы в очередной раз нагадить нашей стране, нашей команде и нашим спортсменам», – заявил Боярский.