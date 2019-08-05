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    Боярский: «Баннер фанатов «Зенита»? Это провокация, чтобы снова нагадить нашей стране и команде»

    Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандал с баннером фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром».

    «Это полнейшая глупость и провокация в сторону страны, команды и спортсменов. Глупость абсолютная и хамская. Я не верю, что такое может быть. Я уверен, что это провокация для того, чтобы в очередной раз нагадить нашей стране, нашей команде и нашим спортсменам», – заявил Боярский.

    • После перехода темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» в Петербурге появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
    • Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
    • На сайте британского таблоида The Sun появилась статья, в которой утверждается, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.

    Источник: Sport24

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    05.08.2019 15:38
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 августа 2019, 08:33

      И чегог там нашли? Нормальная фраза.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3961

      Kollljan 5 августа 2019, 19:25

      Успокойся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 5 августа 2019, 16:13

      Тряпочку метр на метр, написанную фломастером, баннером как то язык не поворачивается назвать.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +470

      ALEX TARAN 5 августа 2019, 15:51

      Боярский сказал:"ЭТО ШЛЯПА")))

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 5 августа 2019, 15:50

      Зенит что молчите про омон))))) ну да этож не Ростов)) В Ростове омон напал, а тут басяки омон обидели))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский > klim2m 5 августа 2019, 16:25

      эти шакалы везде одинаковы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский > klim2m 5 августа 2019, 16:30

      омон для устрашения народа, и выполнения приказов по разгону людей(которых они людьми никогда не называют)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 5 августа 2019, 15:48

      Как ваш зенит гадит всей стране причем,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > klim2m 5 августа 2019, 21:31

      сам не обгадься и потом не воняй тут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 5 августа 2019, 15:48

      Если что то не под вашу дудку, то сразу поднимается визг "патриотов" с двойным гражданством, у которых выб-лядки живут , учатся, лечатся на " загнивающем западе", что это террористы, провакация запада, пятая колонна, диседенты, диверсаны и тп......

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 августа 2019, 15:48

      Вот скажите а к чему такой манифест на сайте болельщиков,,«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше». думаете к нему не придерутся а потом будите заговор искать,,,,

      2
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      Рейтинг: +445

      mikatv > slavutiq70 5 августа 2019, 18:38

      Это обыкновенный расизм. При этом расизм трусливый, потому, как если написать, что мы черных в клубе не потерпим - можно огрести, причем реально. И не от ОМОНА а от ФИФА и УЕФА. Остаться без еврокубков и т.д. Поэтому как трусливые нагадившие коты прячутся за фразами про традиции

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Sosnart 5 августа 2019, 15:46

      Естественно провокация! Написано голубым цветом, а значит это не терпение к нетрадиционной ориентации!

      3
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