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    Месси: «Не сомневаюсь, что «Барселона» снова будет бороться за все трофеи»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2019/20.

    «Сейчас сложно что-то говорить после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Могу повторить то, что сказал перед началом прошлого сезона. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб. Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи», – сказал Месси.

    • В прошлом сезоне «Барса» выиграла только Примеру, уступив при этом в финале Кубка Испании и вылетев из ЛЧ на стадии 1/2 финала.
    • 32-летний Месси в минувшей кампании провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +827

      Жёлто-синий 1 час назад

      Это золотой мяч судя по количеству голов и асистам

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      GSmall > Жёлто-синий 59 минут назад

      А трофей?Или по твоему только по голам и ассистам судят?Итак из МС ни одного нет в списке на ЗМ.Логики мало кажись в этом трофее

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Raxor > GSmall 11 минут назад

      ла лигу и кубок взял, чем тебе не трофеи?

      0
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