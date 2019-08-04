Месси: «Не сомневаюсь, что «Барселона» снова будет бороться за все трофеи»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2019/20.

«Сейчас сложно что-то говорить после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Могу повторить то, что сказал перед началом прошлого сезона. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб. Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи», – сказал Месси.