Месси: «Не сомневаюсь, что «Барселона» снова будет бороться за все трофеи»

Это золотой мяч судя по количеству голов и асистам
Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2019/20.
«Сейчас сложно что-то говорить после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Могу повторить то, что сказал перед началом прошлого сезона. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб. Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи», – сказал Месси.
- В прошлом сезоне «Барса» выиграла только Примеру, уступив при этом в финале Кубка Испании и вылетев из ЛЧ на стадии 1/2 финала.
- 32-летний Месси в минувшей кампании провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.