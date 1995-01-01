Акинфеев: «Вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что собирается провести всю карьеру в армейском клубе.

«Другой клуб? Смотря какой клуб. В России – точно нет. А вот если поехать куда-нибудь в Катар или в Китай... Да нет, шучу, конечно. Вы правы – вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла.

То, что я не уехал за рубеж... Я никогда не заморачиваюсь на тему, что могло бы случиться, поступи я по-другому. Всегда найдeтся куча советчиков. Некоторые говорили: он испугался ехать. Окей, пусть будет «я испугался». Хочется сказать им всем: «Да, вы правы. Главное – отстаньте от меня». Глобально я ни о чeм не жалею. Возможно, были отдельные жизненные эпизоды, когда стоило поступить по-другому. Но в том, что касается карьеры, я, как мне кажется, был прав. Ни о чeм никогда не сожалел.

Может, потому что я родился в Москве. Это мой город, мне тут хорошо. Я ценю тот путь, который тут проделал – тренировки с 4 с половиной лет, бесконечная работа... Да, где-то мне везло – в том, что Валерий Георгиевич поверил в меня в 16 лет, что Вячеслав Викторович столько со мной работал. Но всe равно – я понимаю, что всего ты можешь добиться только своим трудом. А не чьими-то советами», – сказал 33-летний футболист.