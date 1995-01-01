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    Акинфеев: «Вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что собирается провести всю карьеру в армейском клубе.

    «Другой клуб? Смотря какой клуб. В России – точно нет. А вот если поехать куда-нибудь в Катар или в Китай... Да нет, шучу, конечно. Вы правы – вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла.

    То, что я не уехал за рубеж... Я никогда не заморачиваюсь на тему, что могло бы случиться, поступи я по-другому. Всегда найдeтся куча советчиков. Некоторые говорили: он испугался ехать. Окей, пусть будет «я испугался». Хочется сказать им всем: «Да, вы правы. Главное – отстаньте от меня». Глобально я ни о чeм не жалею. Возможно, были отдельные жизненные эпизоды, когда стоило поступить по-другому. Но в том, что касается карьеры, я, как мне кажется, был прав. Ни о чeм никогда не сожалел.

    Может, потому что я родился в Москве. Это мой город, мне тут хорошо. Я ценю тот путь, который тут проделал – тренировки с 4 с половиной лет, бесконечная работа... Да, где-то мне везло – в том, что Валерий Георгиевич поверил в меня в 16 лет, что Вячеслав Викторович столько со мной работал. Но всe равно – я понимаю, что всего ты можешь добиться только своим трудом. А не чьими-то советами», – сказал 33-летний футболист.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Голкипер дебютировал за столичную команду 29 марта 2003 года.
    • С тех пор он провел 583 матча и пропустил 508 голов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4297

      Агасфер 15 минут назад

      Ну и правильно! Поколению обитателей офисов фирм "Купи-перепродай" это дико и непонятно. У них "родное " там,где чашка кофе больше и коленки девиц рядом оголённее.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5562

      mihail200606 28 минут назад

      Уже конечно не будет.. Ты и раньше то особо никому не нужен был..

      -2
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      Рейтинг: +4305

      Старикан 1 час назад

      Да куда уж дёргаться... ему и тут не плохо...

      0
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      Рейтинг: +415

      Elisey13 1 час назад

      Забыл сказать ценю родителей которые меня отдали в детско-юношескую школу ЦСКА,которые постоянно возили и платили за тебя чтобы ты был в основной команде.

      -2
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