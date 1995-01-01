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    Медведев: «Футболисты «Краснодара» просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу «Краснодар» до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешел центральную линию. Были моменты, но не забили.

    А гол [в наши ворота] – это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть.

    По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще», – сказал Медведев.

    • Матч «Зенит» – «Краснодар» завершился ничьей 1:1.
    • Петербургская команда сравняла счет на 91-й минуте усилиями Артема Дзюбы.
    • Игроки южан считали, что в начале голевой атаки арбитры не заметили фол на полузащитнике Тонни Вилене.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1583

      все_будет_AUDI 24 минуты назад

      Чушь не неси

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      Рейтинг: +4998

      Т34 26 минут назад

      Гол-недоразумение в ворота команды-недоразумение. Красиво!

      1
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      Рейтинг: +149

      ДениМ 34 минуты назад

      Автогол есть результат атакующих действий соперника при совершенной ошибке обороняющихся. Недоразумение когда в черепной коробке майонез вместо мозга. Гол в ворота Зенита был забит после ошибки Дугласа Сантоса, гол в ворота Краснодара - после ошибки Тони Вилены.

      Но нет! Один гол недоразумение, а второй - закономерность. Повторяю - малолетний дэбил это не возраст, это диагноз.

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      Рейтинг: +3901

      3a zenit 41 минуту назад

      а вы типо могли забить ещё?

      0
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      Рейтинг: -6980

      пьяныйхоровод 55 минут назад

      Теперь после каждого гола , игроки команды пропустившей мяч , будут бегать за арбитром . Трясти его за грудки , стоять перед ним на коленях и кататься по траве с криками - Посмотри повтоооооооооооооооооооооооор .Ну отмениииииииииииииииииииииииииии!"

      0
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      Рейтинг: +711

      Genz 1 час назад

      Что ожидать от Александра.Он родной брат того Димы, который сказал, что уровень зарплаты у населения сейчас больше, чем в СССР, т.к, если зарплату разделить на стоимость бутылки водки, количество бутылок получится больше, значит сейчас люди богаче

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      Рейтинг: +48

      fanfckrasnodar 1 час назад

      фактически, нарушение по VAR было видно. И не факт, что мяч ушел бы в сторону Краснодара, если бы его не было.

      Зенит, хоть и с нарушением, забил красиво.

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      Рейтинг: +2422

      paracetamol 1 час назад

      А гол [в наши ворота] – это недоразумение. Так бывает в футболе, когда ловила вообще не в теме и выпадает из ритма!

      0
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      Рейтинг: +4294

      Агасфер 1 час назад

      Позорник. Руководитель такого уровня опускается до "трамвайных склок".

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