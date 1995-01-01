Ари: «Рефери был очень плох. Из-за него «Краснодар» потерял победу»

Если бы не запорол моменты... Если бы судья....
Не надо размазывать сопли по щекам. Дело футболиста - Играть! Как играть? А как Ливер с Барсой. 4:0 и испанцы в шоке. Вот тогда не будут вспоминаться моменты и плохой (хороший) судья.
Всем удачи, пойду курить бамбук.
Нападающий «Краснодара» Ари после матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» выразил недовольство судейством.
– Мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох.
– Почему вам не понравилась работа арбитра?
– Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол, и счет стал 1:1.
– Вы считаете, что там было нарушение правил?
– Конечно!
– Вас удивило, что Еськов не пошел смотреть VAR?
– Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол.
– Вы считаете, что из-за судьи «Краснодар» потерял победу?
– Да, конечно.
– Но гол «Краснодара» не вытекал из хода игры? Вы даже могли проиграть, если бы Артем Дзюба забил раньше.
– Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» завершился ничьей 1:1.
- Петербургская команда сравняла счет на 91-й минуте благодаря голу Артема Дзюбы.