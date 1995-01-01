Ари: «Рефери был очень плох. Из-за него «Краснодар» потерял победу»

Нападающий «Краснодара» Ари после матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» выразил недовольство судейством.

– Мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох.

– Почему вам не понравилась работа арбитра?

– Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол, и счет стал 1:1.

– Вы считаете, что там было нарушение правил?

– Конечно!

– Вас удивило, что Еськов не пошел смотреть VAR?

– Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол.

– Вы считаете, что из-за судьи «Краснодар» потерял победу?

– Да, конечно.

– Но гол «Краснодара» не вытекал из хода игры? Вы даже могли проиграть, если бы Артем Дзюба забил раньше.

– Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери.