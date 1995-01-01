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    Ари: «Рефери был очень плох. Из-за него «Краснодар» потерял победу»

    Нападающий «Краснодара» Ари после матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» выразил недовольство судейством.

    – Мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох.

    – Почему вам не понравилась работа арбитра?

    – Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол, и счет стал 1:1.

    – Вы считаете, что там было нарушение правил?

    – Конечно!

    – Вас удивило, что Еськов не пошел смотреть VAR?

    – Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол.

    – Вы считаете, что из-за судьи «Краснодар» потерял победу?

    – Да, конечно.

    – Но гол «Краснодара» не вытекал из хода игры? Вы даже могли проиграть, если бы Артем Дзюба забил раньше.

    – Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери.

    • Матч «Зенит» – «Краснодар» завершился ничьей 1:1.
    • Петербургская команда сравняла счет на 91-й минуте благодаря голу Артема Дзюбы.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2623

      +50/-50 3 минуты назад

      Если бы не запорол моменты... Если бы судья....
      Не надо размазывать сопли по щекам. Дело футболиста - Играть! Как играть? А как Ливер с Барсой. 4:0 и испанцы в шоке. Вот тогда не будут вспоминаться моменты и плохой (хороший) судья.
      Всем удачи, пойду курить бамбук.

      0
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      Рейтинг: +540

      belarus-gomel 24 минуты назад

      Еськов судил в пользу Зенита в схожих моментах...

      при срыве атаки Краснодара игроку Зенита не была показана ЖК, в практически таком же моменте в обратную сторону ЖК была показана...

      в моменте с голом Зенита в начале атаки контакт был!!! насколько он по правилам или нет - судить сложно... только складывается впечатление, что при таком моменте в другую сторону - гол бы не засчитали!!!

      в общем результат закономерный... Зенит и Краснодар не наиграли на победу... но осадок остался....

      Еськов - НЕЧЕСТНЫЙ арбитр!!!

      0
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      Рейтинг: +4998

      Т34 28 минут назад

      Лазурные говорят, что быки отскочили, а быки говорят, что отскочили лазурные, а итог - ничья. Смотрите на табло.

      1
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      Рейтинг: +1266

      Валерий1965 39 минут назад

      Чего-то этот "россиянин" полную фигню пороть изволит))) Судья дождался когда быки в счёте поведут и после этого стал их засуживать.... Во сюжет блин!

      1
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      Рейтинг: +149

      ДениМ 47 минут назад

      Счет по игре. Обе команды не наиграли на победу. Барриос и Намли, на мой, субъективный взгляд, были лучшими в своих командах. Слабая игра в атакующих действиях обеих команд обусловлена ценностью матча, осторожностью и сосредоточенностью на результате, с прицелом на высокую напряженность стартовавшего чемпионата.

      А насчет "везения - невезения" для малолетних дэбилов (что является не возрастом, а пожизненным диагнозом) поясняю - "везения" не существует. Случайность есть непознанная закономерность. И кто там и куда "отскочил" - разговоры в пользу бедных. Повторюсь - счет по игре.

      3
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      Рейтинг: +1406

      andrej-lucevich > ДениМ 31 минуту назад

      хорошо сказал!

      0
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      Рейтинг: -6980

      пьяныйхоровод 49 минут назад

      Толстый , неуравновешенный провокатор и симулянт .Лучше бы игрой что-то доказывал . И чего его в сборную вызывают ? Для экзотики ?

      4
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      Рейтинг: +1024

      mamba9090909 59 минут назад

      "Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол........" - какой гол вы забили? Если бы Зенит сам себе не забил, то даже ничьей бы вы не увидели.



      6
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      Рейтинг: +535

      sined1951 1 час назад

      Краснодар в этом матче, если откровенно, "отскочил". В 1-м тайме много комбинировал, много владел мячом, но явных моментов у ворот Зенита не создал. Кому нужна эта беготня без логичного завершения? Зенит во втором тайме заметно прибавил в движении, команда поймала кураж и игра пошла в одни ворота. Зенит много моментов не использовал, но это его проблемы. Вывод: Краснодару в этой игре крупно повезло.

      3
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      Рейтинг: +7201

      Serjoga > sined1951 45 минут назад

      Ты забыл добавить, про симуляцию Дзюбы (постоянную), его удар локтем в челюсть, где получил ЖК Мартынович, а не он, где ЖК получил краснодарский игрок, когда его зенитовец под коленку всадил, где Ерохин пробежав 2 метра, и поняв, что недостает мяча схватился за лицо и упал, в результате у Краснодара сорвалась атака! Еськов был 12-м игроком Зенита на поле! Поздравляю Зенит с отличным артистизмом и прекрасными симулянтами! В ЛЧ им такого не дадут творить!

      3
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      Рейтинг: -6980

      пьяныйхоровод > Serjoga 34 минуты назад

      Забыл про психование Ари , он по совокупности на красную набе....находил .

      0
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      Рейтинг: +424

      matvei_72 > Serjoga 30 минут назад

      А ты забыл наверное как Спайич Дзюбу за лицо схватил и ничего за это не получил?Или так можно?

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      Рейтинг: +7201

      Serjoga > пьяныйхоровод 30 минут назад

      Не спорю! Но за псих нужно тогда сразу желтую было давать Бариосу (вторую и следом КК, как Акинфееву, когда он обложил Еськова после первой ЖК), Оздоеву сразу, тот без нервов не выходит на поле! Можно еще полкоманды назвать как с одной стороны, так и с другой! Просто наши судьи себя не уважают и согласны, чтобы их обкладывали с ног до головы! ЛЧ расставит все на свои места!

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      Рейтинг: +7201

      Serjoga > matvei_72 27 минут назад

      Не схватил, а положил руку на лоб. Это сопоставимо с ударом локтем в челюсть, где ЖК получил пострадавший, а Дзюба поскользнулся и получил зенитушка штрафной? Любите Дзюбу, молитесь на него, а в ЛЧ через пару матчей он отхватит и горчишники за симуляцию, и пропуски матчей.....!

      0
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      Рейтинг: +7201

      Serjoga > matvei_72 25 минут назад

      Кстати так, оказывается, можно! Жиго же забил гол Сочи, и ему ничего не было! В РПЛ все можно!

      0
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      Рейтинг: +601

      Sergil 1 час назад

      Краснодар на нее даже не наиграл. За весь матч ни одного момента, только шальной автогол

      4
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      Рейтинг: +10152

      Garrincha58 1 час назад

      Ари ещё тот нытик и провокатор поэтому не люблю бразильцев типа Ари и Адриано и Неймара

      7
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