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    Дзюба: «Я до сих пор в шоке, что Азмун отдал кому-то пас. Это лучший гол в моей карьере»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара», который позволил петербургской команде уйти от поражения в матче 4-го тура РПЛ.

    «Забыл сказать Азмуну, что это лучший гол в моей карьере, потому что это первая передача в его карьере. Спасибо ему, я до сих пор в шоке, что Сердар кому-то отдал пас!» – сказал 30-летний форвард.

    • Дзюба отличился на 91-й минуте.
    • Он реализовал выход один на один с вратарем после паса от Азмуна.
    • В стартовых четырех турах игрок забил три гола и сделал два ассиста.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10401

      Bivaliy67 35 минут назад

      Ну не всё ж тебе пасы раздавать..)

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