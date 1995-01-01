Дзюба: «Я до сих пор в шоке, что Азмун отдал кому-то пас. Это лучший гол в моей карьере»

Ну не всё ж тебе пасы раздавать..)
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара», который позволил петербургской команде уйти от поражения в матче 4-го тура РПЛ.
«Забыл сказать Азмуну, что это лучший гол в моей карьере, потому что это первая передача в его карьере. Спасибо ему, я до сих пор в шоке, что Сердар кому-то отдал пас!» – сказал 30-летний форвард.
- Дзюба отличился на 91-й минуте.
- Он реализовал выход один на один с вратарем после паса от Азмуна.
- В стартовых четырех турах игрок забил три гола и сделал два ассиста.