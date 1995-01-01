Дзюба: «Я до сих пор в шоке, что Азмун отдал кому-то пас. Это лучший гол в моей карьере»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара», который позволил петербургской команде уйти от поражения в матче 4-го тура РПЛ.

«Забыл сказать Азмуну, что это лучший гол в моей карьере, потому что это первая передача в его карьере. Спасибо ему, я до сих пор в шоке, что Сердар кому-то отдал пас!» – сказал 30-летний форвард.