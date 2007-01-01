Фанаты «Зенита» пришли на матч с «Краснодаром» с баннерами с перечеркнутыми головами быков

В эти минуты проходит матч четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Болельщики хозяев держат растяжки с изображением перечеркнутых голов быков, сообщает корреспондент «Бомбардира» на «Газпром Арене» Денис Лапшин.

Бык – это символ южного клуба. Наш сайт ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.