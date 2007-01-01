Фанаты «Зенита» пришли на матч с «Краснодаром» с баннерами с перечеркнутыми головами быков

А это не зенитовские фанаты банер "сдох ваш Яшин, сдохнет и "Динамо" вывешивали?
В эти минуты проходит матч четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Болельщики хозяев держат растяжки с изображением перечеркнутых голов быков, сообщает корреспондент «Бомбардира» на «Газпром Арене» Денис Лапшин.
Бык – это символ южного клуба. Наш сайт ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- «Зенит», действующий чемпион страны, лидирует в таблице.
- «Краснодар» идет шестым.
- На следующей неделе южане дебютируют в Лиге чемпионов.