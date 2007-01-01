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    Фанаты «Зенита» пришли на матч с «Краснодаром» с баннерами с перечеркнутыми головами быков

    В эти минуты проходит матч четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Болельщики хозяев держат растяжки с изображением перечеркнутых голов быков, сообщает корреспондент «Бомбардира» на «Газпром Арене» Денис Лапшин.

    Бык – это символ южного клуба. Наш сайт ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

    • «Зенит», действующий чемпион страны, лидирует в таблице.
    • «Краснодар» идет шестым.
    • На следующей неделе южане дебютируют в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:07
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2981

      Добрый Бобер 16 минут назад

      А это не зенитовские фанаты банер "сдох ваш Яшин, сдохнет и "Динамо" вывешивали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      _MATRIX_ > Добрый Бобер 6 минут назад

      Увы, они. Точнее, их худшие представители.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11067

      bset 21 минуту назад

      Краснодар превратился из классного клуба, который за пару лет превратился в клуб РПЛ и за который радовалась вся страна, в врага болельщиков топовых клубов. Это признание успеха всего руководства краснодарского клуба во главе с Галицким.

      0
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      Рейтинг: +459

      FENIX-SL 52 минуты назад

      веганы?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +492

      GSmall 55 минут назад

      Животные.В дурдом таких

      0
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      Рейтинг: +595

      Cubinec1989 55 минут назад

      Нормальные, адекватные болельщики Зенита так не делают.

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      Рейтинг: +3894

      3a zenit > Cubinec1989 38 минут назад

      вираж делает то что надо и это шоу

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