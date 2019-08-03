«Зенит» продал 55 тысяч билетов на игру с «Краснодаром»

на игру было продано до 55 тысяч болельщиков. Какие же на бомбардире неграмотные редакторы, оказывается не билеты продают а болельщиков!
«Зенит» сегодня примет «Краснодар» в матче четвертого тура РПЛ.
Как сообщается на официальном сайте петербуржцев, на игру было продано до 55 тысяч болельщиков.
- Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- После трех туров «Зенит» набрал девять очков и возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» занимает пятую строчку, имею шесть баллов в активе.