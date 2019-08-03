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    «Зенит» продал 55 тысяч билетов на игру с «Краснодаром»

    «Зенит» сегодня примет «Краснодар» в матче четвертого тура РПЛ.

    Как сообщается на официальном сайте петербуржцев, на игру было продано до 55 тысяч болельщиков.

    • Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • После трех туров «Зенит» набрал девять очков и возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» занимает пятую строчку, имею шесть баллов в активе.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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