Ещенко, Ташаев, Джано – в старте «Спартака». Панченко и Шейдаев выйдут с первых минут у «Динамо»

Сыгран пока первый тайм. 0-0. Все еще может быть.
Но судя по игре -- Динамо и количественно и качественно в лучшем положении....
А Спартак, он же Федун -- взлохматил общественность ширлимырлями и хендриками......и тишина.....
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч четвертого тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Понсе.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Рауш, Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
- Встреча «Спартак» – «Динамо» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.