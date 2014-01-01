Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Ещенко, Ташаев, Джано – в старте «Спартака». Панченко и Шейдаев выйдут с первых минут у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч четвертого тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Понсе.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Рауш, Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

    • Встреча «Спартак» – «Динамо» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:52
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7028

      alex1951 38 минут назад

      Сыгран пока первый тайм. 0-0. Все еще может быть.
      Но судя по игре -- Динамо и количественно и качественно в лучшем положении....
      А Спартак, он же Федун -- взлохматил общественность ширлимырлями и хендриками......и тишина.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      neim 1 час назад

      Максименко надо быть на чеку, Рыков на поле и он не дремлет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5520

      piligrim1986 1 час назад

      ташаев печаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5297

      батог 2 часа назад

      Удачи Спартак !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1654

      absent32 2 часа назад

      мда уж... конечно составчик у спартака не о чем... у динамо тоже ударный... даже не знаю у кого преимущество...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      Genz 2 часа назад

      У Спартака ни одного приличного игрока. Один сброд

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7028

      alex1951 2 часа назад

      Уважаемые болельщики Динамо. Давайте отдадимся сегодня целиком игре. Будем всей своей мощью поддерживать любимую команду. Кто у телика,кто на стадионе.
      Пора динамовцам повышать ставки....Уважая Спартак ,тем не менее при старании и поддержке трибун динамовцы способны дать результат. Веруем!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10760

      slavutiq70 > alex1951 2 часа назад

      Ну с поддержкой трибун у вас врят ли получатся,,,не дома всё таки играете,,,Не дадим переболеем,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      алдан2014 2 часа назад

      У нас сегодня сам Тиль на трибуне,надо соответствовать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      алдан2014 2 часа назад

      Интересно,каков средний возраст Спартака на поле выйдет и кто самый старый?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Maximus76 > алдан2014 2 часа назад

      Ещенко самый старпер )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      алдан2014 > Maximus76 2 часа назад

      Ага,что то я думал опять Рассказова поставит на маэстро.От него всего можно ждать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      КАМПОСТЕР1 2 часа назад

      Хотя и одного Понсе будет достаточно, порвёт ментов

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72916
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru