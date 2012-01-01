Канунников и Соболев – в нападении у «Крыльев Советов», братья Миранчуки и Смолов выйдут в атаке у «Локомотива»

Что бы в матч премьере хапуги и паразиты сдохли
«Крылья Советов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Мияилович, Канунников, Соболев.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.
- Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.