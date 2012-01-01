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    Канунников и Соболев – в нападении у «Крыльев Советов», братья Миранчуки и Смолов выйдут в атаке у «Локомотива»

    «Крылья Советов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Мияилович, Канунников, Соболев.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

    • Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +422

      Князев 32 минуты назад

      Что бы в матч премьере хапуги и паразиты сдохли

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      Рейтинг: +889

      Sviro 1 час назад

      99% Крылья сольют игру. Заранее поздравляю Локо с победой!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22188

      zra78 > Sviro 1 час назад

      Откуда такая инфа? И почему тогда 99%??

      0
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      Рейтинг: +889

      Sviro > zra78 56 минут назад

      Инфа на основании хреновой игры! Один процент надежды остаётся... Но судя по счёту сейчас 0-1, скорее всего продуют. Не хотят бороться в этой балетной труппе.

      0
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      Рейтинг: +422

      Князев 1 час назад

      Не тянет Жемалетдинов в основе. Надо пробовать других. Есть же хорошая молодёжь

      0
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      Рейтинг: +265

      gunstilzit 2 часа назад

      Победы,ЛОКО!

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