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    «Локомотив» обсуждает вопрос проведения матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что команда, возможно, будет проводить домашние игры в Лиге чемпионов сезона-2019/20 на стадионе «Лужники».

    «Посмотрим, ближе к Лиге чемпионов будем понимать. Обсуждаем этот вопрос, надеюсь, поеду на жеребьевку группового этапа, твердо понимая, где мы будем играть», – сказал Кикнадзе.

    • «Локомотив» финишировал на втором месте в РПЛ и получил прямую путевку в групповой этап ЛЧ.
    • В прошлом сезоне в «Лужниках» свои матчи еврокубкового турнира проводил ЦСКА.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2394

      paracetamol 11 минут назад

      Да хоть где проводи, всё онд сдуете.

      1
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      Рейтинг: +299

      johnny983 43 минуты назад

      Какие в попу «Лужники»?!))
      Свою-то арену собрать не можете. Не очень-то хочется смотреть на полупустую «Лужу».

      2
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      ...
      Рейтинг: +2713

      mdu86 > johnny983 22 минуты назад

      На условную Барселону пойдут не только болельщики Локомотива.
      ЦСКА тоже не заполняет свою арену, однако это не помешало им в прошлом сезоне ЛЧ забить Лужники на Реал

      1
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      Рейтинг: +47

      Romashin 1 час назад

      Понимаю что наш стадион маловат для такого турнира но надеюсь что матчи будут проходить всё-таки в Черкизово или хотя бы часть из них.

      1
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      Рейтинг: +60

      Брина > Romashin 37 минут назад

      Нельзя на разных стадиках

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