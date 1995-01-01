«Локомотив» обсуждает вопрос проведения матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что команда, возможно, будет проводить домашние игры в Лиге чемпионов сезона-2019/20 на стадионе «Лужники».

«Посмотрим, ближе к Лиге чемпионов будем понимать. Обсуждаем этот вопрос, надеюсь, поеду на жеребьевку группового этапа, твердо понимая, где мы будем играть», – сказал Кикнадзе.