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    Суперкубок УЕФА впервые в истории будет судить женщина

    УЕФА назначил на матч Суперкубка француженку Стефани Фраппар.

    Впервые в истории финальный матч еврокубкового турнира среди мужчин будет судить женщина-арбитр.

    • «Ливерпуль» и «Челси» 14 августа разыграют Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет на «Водафон-Арене» в Стамбуле.
    • Стефани Фраппар – французский футбольный арбитр. Она входит в Международный список судей ФИФА с 2009 года.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2490

      m40 13 минут назад

      Не очень то толерантно и политкорректно. Должна судить не только женщина, а чернокожая женщина лесбиянка. А еще лучше- транс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      _MATRIX_ 33 минуты назад

      Феминистическая шиза сознательно внедряется как и содомия. Скоро судьями будут п.и.д.о.р.ы. и трансы, а я перестану смотреть футбол. И не только я.

      1
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      Рейтинг: +919

      Bozigit 43 минуты назад

      Теперь будем смотреть не на футбол а на судью

      -1
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      ...
      Рейтинг: +326

      _MATRIX_ > Bozigit 34 минуты назад

      А ты глянь фотки этой "женщины" - проблюёшься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4279

      Агасфер 48 минут назад

      Нормально.Что-то подзадержались,после массового пришествия женского пола на посты министров обороны стран НАТО.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1603

      ухоженный крокодил 56 минут назад

      Жду не дождусь времена, когда судьями будут бегать трансфеститы и педофилы.
      Это же так важно для Евросоюза.

      1
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      Рейтинг: +10118

      sssrspartak 1 час назад

      обычно к женщине претензий не предъявляют!судит объективно!

      0
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      ...
      Рейтинг: +326

      _MATRIX_ > sssrspartak 32 минуты назад

      Ога.

      0
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      Рейтинг: +772

      Борат 1 час назад

      Болельщики будут кричать судья-лесбияс!
      Гыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      NotFound 1 час назад

      Лучше бы позвали судью Фернанда Коломбо )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      More_and_More 1 час назад

      Вот только если она ошибется в важном эпизоде, сразу начнут грязью поливать. Удачи ей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1603

      ухоженный крокодил > More_and_More 52 минуты назад

      Х.у.й. ей в рот!
      Мужской футбол, судья мужик.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4279

      Агасфер > ухоженный крокодил 47 минут назад

      Ещё раз показал,что дебил! Зачем? Мы знаем...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      neim > ухоженный крокодил 34 минуты назад

      Да ну ? А как на счёт справедливости ? Или ты про это не слышал ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1603

      ухоженный крокодил > Агасфер 32 минуты назад

      Слышь аутист с фантазией олигофрена. Я хочу смотреть футбол, а не как ты, на судью бабу.
      Такая херня отвлекает внимание от игры, баран!
      Башкой об стену ударься пожалуйста, может поможет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10118

      sssrspartak > ухоженный крокодил 5 минут назад

      ты давно видать о стену ударенный!раз кидаешься на всех!ухоженная крокодила моська знать она дурна раз лает на страна!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10118

      sssrspartak > ухоженный крокодил 39 секунд назад

      по сайту тут ходила ухоженная крокодила!она она бездарная была!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1628

      absent32 2 часа назад

      а че не наша Пустовойтова???????????? ээээээээээээээээээээээ ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +4279

      Агасфер > absent32 45 минут назад

      Она под санкциями. Скорее "оперированные " бабо-мужики"будут судить.

      1
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