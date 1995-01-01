Суперкубок УЕФА впервые в истории будет судить женщина

Не очень то толерантно и политкорректно. Должна судить не только женщина, а чернокожая женщина лесбиянка. А еще лучше- транс
УЕФА назначил на матч Суперкубка француженку Стефани Фраппар.
Впервые в истории финальный матч еврокубкового турнира среди мужчин будет судить женщина-арбитр.
- «Ливерпуль» и «Челси» 14 августа разыграют Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет на «Водафон-Арене» в Стамбуле.
- Стефани Фраппар – французский футбольный арбитр. Она входит в Международный список судей ФИФА с 2009 года.