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    Медведев – перед матчем с «Краснодаром»: «Не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед ЛЧ»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура против «Краснодара».

    «Ждем от встречи с «Краснодаром» интересной красивой игры. Состав кубанцев покинули важные игроки, но пришла целая группа новых футболистов, поэтому команда точно не стала слабее. «Горожане» интересно начали сезон. Думаю, нас ожидает бескомпромиссный и интересный матч.

    Все эти арифметические пасьянсы не имеют никакого смысла. «Краснодар», как любая хорошая команда, на каждый матч выходит с одной мыслью – побеждать. Поэтому не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед квалификацией Лиги чемпионов», – сказал Медведев.

    • Матч состоится завтра, 3 августа, в 21:30 по московскому времени.
    • «Зенит» – лидер чемпионата России с 9-ю очками.
    • У «Краснодара» – шесть очков и четвертое место в таблице РПЛ.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2640

      RotBerg 1 час назад

      Три последние встречи выигрывал Зенит.. Надо продолжать. Пусть победит сильнейший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Завулон new new 1 час назад

      Ждём красивой атакующей игры от обеих команд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      Вальдемар IV 1 час назад

      мендель уже флаг выбрасывает, еськов затащит мешок ваш

      0
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