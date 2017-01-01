Медведев – перед матчем с «Краснодаром»: «Не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед ЛЧ»

Три последние встречи выигрывал Зенит.. Надо продолжать. Пусть победит сильнейший!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура против «Краснодара».
«Ждем от встречи с «Краснодаром» интересной красивой игры. Состав кубанцев покинули важные игроки, но пришла целая группа новых футболистов, поэтому команда точно не стала слабее. «Горожане» интересно начали сезон. Думаю, нас ожидает бескомпромиссный и интересный матч.
Все эти арифметические пасьянсы не имеют никакого смысла. «Краснодар», как любая хорошая команда, на каждый матч выходит с одной мыслью – побеждать. Поэтому не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед квалификацией Лиги чемпионов», – сказал Медведев.
- Матч состоится завтра, 3 августа, в 21:30 по московскому времени.
- «Зенит» – лидер чемпионата России с 9-ю очками.
- У «Краснодара» – шесть очков и четвертое место в таблице РПЛ.