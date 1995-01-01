Чернов – об уходе из ЦСКА: «Чуть слезу не пустил, когда прощался»

«Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о переходе в «Крылья Советов».

«Какие тут могут быть обиды? В ЦСКА отличный коллектив, но хочется уже играть. Я и «Крылья» можем друг другу помочь. Конечно, немного грустно – всегда знал, что вернусь к ребятам и всех увижу, а сейчас чуть слезу не пустил, когда со всеми прощался. Сидели дружно, болтали обо всем, в том числе о переходе. Ребята сказали, что в уходе нет ничего страшного, ведь без разницы, где играть, главное – играть», – сказал Чернов.