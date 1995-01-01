Чернов – об уходе из ЦСКА: «Чуть слезу не пустил, когда прощался»

Кто ж ему виноват, что у него столько брака в игре?
«Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о переходе в «Крылья Советов».
«Какие тут могут быть обиды? В ЦСКА отличный коллектив, но хочется уже играть. Я и «Крылья» можем друг другу помочь. Конечно, немного грустно – всегда знал, что вернусь к ребятам и всех увижу, а сейчас чуть слезу не пустил, когда со всеми прощался. Сидели дружно, болтали обо всем, в том числе о переходе. Ребята сказали, что в уходе нет ничего страшного, ведь без разницы, где играть, главное – играть», – сказал Чернов.
- Чернов – воспитанник ЦСКА.
- Дебютировал в 2014-м в матче кубка России против «Химика».
- 23-летний защитник будет выступать за «Крылья Советов» под 3-м номером.