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    Чернов – об уходе из ЦСКА: «Чуть слезу не пустил, когда прощался»

    «Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о переходе в «Крылья Советов».

    «Какие тут могут быть обиды? В ЦСКА отличный коллектив, но хочется уже играть. Я и «Крылья» можем друг другу помочь. Конечно, немного грустно – всегда знал, что вернусь к ребятам и всех увижу, а сейчас чуть слезу не пустил, когда со всеми прощался. Сидели дружно, болтали обо всем, в том числе о переходе. Ребята сказали, что в уходе нет ничего страшного, ведь без разницы, где играть, главное – играть», – сказал Чернов.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • Дебютировал в 2014-м в матче кубка России против «Химика».
    • 23-летний защитник будет выступать за «Крылья Советов» под 3-м номером.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1495

      Snek 21 минуту назад

      Кто ж ему виноват, что у него столько брака в игре?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      55together 2 часа назад

      После Газзаева ни один тренер в ЦСКА централбных защитников не нашел - выезжали на братьях и сманенного Игнащевича из Локо

      2
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Olymp2 2 часа назад

      как же без Васина и Чернова?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Patriot58 > Olymp2 2 часа назад

      Все равно этот сезон по ходу не армейский

      1
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