UOL: Неймар лишился бонусов от «ПСЖ» на 5 миллионов

«ПСЖ» лишил Неймара двух премий.

Источник утверждает, что бразильский форвард мог получить дополнительные 3 миллиона евро, если бы попал в список лучших игроков по версии ФИФА.

Также из-за опоздания на тренировку Неймар упустил возможность получить 2 миллиона евро, прописанные в контракте за примерное поведение.

1 августа бразилец вернулся к тренировкам в составе парижан.