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    UOL: Неймар лишился бонусов от «ПСЖ» на 5 миллионов

    «ПСЖ» лишил Неймара двух премий.

    Источник утверждает, что бразильский форвард мог получить дополнительные 3 миллиона евро, если бы попал в список лучших игроков по версии ФИФА.

    Также из-за опоздания на тренировку Неймар упустил возможность получить 2 миллиона евро, прописанные в контракте за примерное поведение.

    1 августа бразилец вернулся к тренировкам в составе парижан.

    • Два года назад «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Этим летом футболист выразил желание вернуться в «Барсу», однако каталонцы пока не могут договориться о его трансфере.

    Источник: UOL

    Universo Online – бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире (по данным SimilarWeb) и пятый в Бразилии. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7753

      Cules2013 38 минут назад

      Прикольно, конечно, но ему эти 5 млн... Если так ПСЖ решил привести его в чувство, то это как-то хиленько...

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      Рейтинг: +1405

      andrej-lucevich 44 минуты назад

      это копейки для него

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