UOL: Неймар лишился бонусов от «ПСЖ» на 5 миллионов

Прикольно, конечно, но ему эти 5 млн... Если так ПСЖ решил привести его в чувство, то это как-то хиленько...
«ПСЖ» лишил Неймара двух премий.
Источник утверждает, что бразильский форвард мог получить дополнительные 3 миллиона евро, если бы попал в список лучших игроков по версии ФИФА.
Также из-за опоздания на тренировку Неймар упустил возможность получить 2 миллиона евро, прописанные в контракте за примерное поведение.
1 августа бразилец вернулся к тренировкам в составе парижан.
- Два года назад «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
- Этим летом футболист выразил желание вернуться в «Барсу», однако каталонцы пока не могут договориться о его трансфере.
Источник: UOL
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