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    Bild: Рибери подпишет контракт с клубом Саудовской Аравии или Катара

    Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может подписать контракт с клубом с Ближнего Востока.

    По информации Bild, будущий клуб француза представляет первенство Саудовской Аравии или Катара.

    • Рибери покинул «Баварию» после окончания сезона-2018/19 в связи с истечением срока контракта.
    • Хавбек выступал за мюнхенцев с 2007 года.
    • В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, шесть раз завоевал Кубок страны, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира

    Источник: Bild

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