Bild: Рибери подпишет контракт с клубом Саудовской Аравии или Катара

жена точно одобрит)
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может подписать контракт с клубом с Ближнего Востока.
По информации Bild, будущий клуб француза представляет первенство Саудовской Аравии или Катара.
- Рибери покинул «Баварию» после окончания сезона-2018/19 в связи с истечением срока контракта.
- Хавбек выступал за мюнхенцев с 2007 года.
- В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, шесть раз завоевал Кубок страны, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира