Комбаров, Ткачев и Луценко – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Нефтчи»

Ну давай Арсенал, удачи !!!
Стали известны стартовые составы «Нефтчи» и «Арсенала» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Нефтчи»: Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Фредерико, Махмудов, Жозеф-Монроз, Алиев.
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Костадинов, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Луценко.
- Матч «Нефтчи» – «Арсенал» начнется в 20:00 по московскому времени.
- Первая игра завершилась минимальной победой команды из Баку.