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    Комбаров, Ткачев и Луценко – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Нефтчи»

    Стали известны стартовые составы «Нефтчи» и «Арсенала» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Нефтчи»: Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Фредерико, Махмудов, Жозеф-Монроз, Алиев.

    «Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Костадинов, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Луценко.

    • Матч «Нефтчи» – «Арсенал» начнется в 20:00 по московскому времени.
    • Первая игра завершилась минимальной победой команды из Баку.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5268

      батог 32 минуты назад

      Ну давай Арсенал, удачи !!!

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