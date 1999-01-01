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    Убыток «Спартака» в 2018 году составил 878 миллионов рублей, у «Зенита» – 15. «Краснодар» и ЦСКА в плюсе

    «Интерфакс» опубликовал финансовую информацию некоторых клубов РПЛ за 2018 год.

    «Спартак» по сравнению с 2017 годом сократил выручку с 17% до 12% – с 5,46 миллиарда рублей до 5,18 миллиарда. Чистый убыток москвичей составил 878 миллионов рублей (в позапрошлом году была прибыль в размере 317 миллионов).

    Выручка у «Динамо» снизилась с 2,4 миллиарда (2017) до 1,7 миллиарда рублей. Чистый убыток – 1,1 миллиард, что на 380 миллионов меньше, чем в 2017-м.

    «Зенит» увеличил выручку с 9,77 миллиарда до 11,47 миллиарда. При этом убыток уменьшился с 231 миллиона в 2017 году до 15.

    Выручка ЦСКА возросла 2,69 миллиарда до 2,83 миллиарда. Прибыль – 18 миллионов рублей (в 2017 году было 750 миллионов убытка).

    «Краснодар» уменьшил выручку на 34,5% – до 2,46 миллиарда). Прибыль составила 1,2 миллиона рублей против 54,3 миллиона в 2017 году.

    Источник: «Интерфакс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +536

      policepnz 23 минуты назад

      точнее убыток Федуна.. 878млн деревяных.. это Фернандо)

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      Рейтинг: +1184

      general.lizyukov 33 минуты назад

      Это как это, эффективные менеджеры не могут извлекать прибыль? Богохульство!!! Что эти совки себе позволяют!!!

      PS^ получается, ЦСКА самый безубыточный из топов? )))

      0
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      Рейтинг: +2651

      serppion 37 минут назад

      Спартак и здесь впереди всех, хоть в жoпе, но впереди. И за что я болею? Руководство дрянь, мал-мальски играющие игроки распроданы, тренера почти ненавижу, игры нет и не предвидится...

      2
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      Рейтинг: +9143

      vladimir-7 41 минуту назад

      У кого как приходят деньги, так и уходят, оставляя убытки в клубе.

      0
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      Рейтинг: +199

      evgevg13 53 минуты назад

      Нафига такой футбол... Выйдя за пределы России никто ничего путёвого не показывает. Варились бы потихоньку в своём омуте...

      1
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      Рейтинг: +591

      andrebest4 1 час назад

      Смешно.магазины магнит больше приносят)))) ( это так к примеру) убыточные клубы с зарплатами по 3 а то и более лямов евро!!! Хорошие офшоры нашли владельцы-дельцы

      3
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      Рейтинг: +10661

      slavutiq70 > andrebest4 1 час назад

      Естественно магазины Магнит больше приносят,,,,,,у нас только в городе в 250 тыс два гипермаркета Магнит да ещё 15 супермаркетов,,,,,а футбол у нас всегда был убыточен,,,и живёт за счёт вложений,,,,,очень редко кто то заканчивает в плюсе год

      0
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      Рейтинг: +4136

      GoldPlayFIFARus9 > andrebest4 33 минуты назад

      При чём тут Магнит? Галицкий уже давным давно к ним никакого отношения не имеет

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      Рейтинг: +2734

      САДЫЧОК 1 час назад

      Кто виноват ? ...Ну конечно ......... !

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