Убыток «Спартака» в 2018 году составил 878 миллионов рублей, у «Зенита» – 15. «Краснодар» и ЦСКА в плюсе

«Интерфакс» опубликовал финансовую информацию некоторых клубов РПЛ за 2018 год.

«Спартак» по сравнению с 2017 годом сократил выручку с 17% до 12% – с 5,46 миллиарда рублей до 5,18 миллиарда. Чистый убыток москвичей составил 878 миллионов рублей (в позапрошлом году была прибыль в размере 317 миллионов).

Выручка у «Динамо» снизилась с 2,4 миллиарда (2017) до 1,7 миллиарда рублей. Чистый убыток – 1,1 миллиард, что на 380 миллионов меньше, чем в 2017-м.

«Зенит» увеличил выручку с 9,77 миллиарда до 11,47 миллиарда. При этом убыток уменьшился с 231 миллиона в 2017 году до 15.

Выручка ЦСКА возросла 2,69 миллиарда до 2,83 миллиарда. Прибыль – 18 миллионов рублей (в 2017 году было 750 миллионов убытка).

«Краснодар» уменьшил выручку на 34,5% – до 2,46 миллиарда). Прибыль составила 1,2 миллиона рублей против 54,3 миллиона в 2017 году.