«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем

В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем. Петербургский клуб и музей организуют несколько совместных выставок и мероприятий.

«Мы давно сотрудничаем с Эрмитажем. Но раньше это были отдельные проекты. Сейчас подписываем полноценное соглашение. У искусства и спорта много общего. Поэтому я уверен, что наши проекты будут интересными.

Подписание соглашения открывает возможности в том числе и для представления футболистов в Эрмитаже», – прокомментировал событие генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Первым совместным проектом «Зенита» и Эрмитажа будет «Синий квадрат»: футболисты петербуржцев нарисуют свои вариации на тему известной картины советского художника Казимира Малевича «Черный квадрат». Их работы будут переданы для проведения благотворительного аукциона.