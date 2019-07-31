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    «Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем

    В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем. Петербургский клуб и музей организуют несколько совместных выставок и мероприятий.

    «Мы давно сотрудничаем с Эрмитажем. Но раньше это были отдельные проекты. Сейчас подписываем полноценное соглашение. У искусства и спорта много общего. Поэтому я уверен, что наши проекты будут интересными.

    Подписание соглашения открывает возможности в том числе и для представления футболистов в Эрмитаже», – прокомментировал событие генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

    Первым совместным проектом «Зенита» и Эрмитажа будет «Синий квадрат»: футболисты петербуржцев нарисуют свои вариации на тему известной картины советского художника Казимира Малевича «Черный квадрат». Их работы будут переданы для проведения благотворительного аукциона.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1017

      klim2m 35 минут назад

      Вывесят триптих медведь на пасике))

      0
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      Рейтинг: +13531

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Интересно чья идея, клуба или музея? """""""""""""""""""

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +442

      GSmall > DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Малкома)

      0
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