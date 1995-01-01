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    Жоаозиньо: «В шесть лет я ушел из дома и жил в другой семье»

    Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал о своем детстве в Бразилии. По словам футболиста, у него 10 братьев и сестер, поэтому с шести лет он ушел жить в другую семью.

    – Это правда, что у вас огромная семья?

    – Да, семь братьев и три сестры. Всего нас 11 человек – как раз футбольная команда. Я – самый младший.

    – Для россиян такая огромная семья – невероятно. А для бразильцев?

    – Нормальное дело. Я недавно потерял отца, поэтому последнее время общался с матерью. Говорили в том числе о братьях. Она шутила, что и мне нужно больше детей. Я ей отвечал: «Сейчас есть телевизор. Это раньше нечем было заниматься...» (смеется).

    – Как она успевала заботиться об 11-ти детях?

    – Когда я родился, то старшим было уже по 10-11 лет, и они помогали маме. А с шести лет я ушел из дома и жил в другой семье.

    – Почему?

    – Нас было много, а они нам помогали. Почти все время я проводил у них. Они давали мне одежду, кормили, оставляли на ночь. Оттуда я периодически ходил в школу, потом снова возвращался.

    – Как получилось, что вы росли именно в этой семье?

    – Просто сдружились и до сих пор хорошо общаемся. Я их очень люблю. Они и сейчас живут в Умбаубе. Недавно я приезжал в Бразилию, они приходили в гости.

    – Кто-то из ваших братьев и сестер тоже жил в этой семье?

    – Нет. Только я. Они ту семью плохо знают. С братьями и сестрами я тоже общаюсь, но не так близко. Все-таки я рано ушел в другой дом. Связь поддерживаем, но нет какого-то единства, какое иногда бывает между братьями.

    • Жоаозиньо перешел в «Динамо» из «Краснодара» летом прошлого года.
    • В июне 30-летний футболист подписал новый контракт с москвичами до 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: Официальный сайт ВТБ

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