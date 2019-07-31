Сухина рассказал о встрече с фанатами ЦСКА. Один из них назвал судью пидорасом

Экс-арбитр ФИФА и действующий начальник «Локомотива» Станислав Сухина рассказал об отношении к критике и оскорблениям со стороны болельщиков.

«Однажды возвращаемся в Москву из Санкт-Петербурга на поезде. Заходим в вагон, ждем проводницу. За нами – два парня в шарфах ЦСКА, лет по 17-18. И тут наш делегат, добрая душа, спрашивает: «Ребята, а вы откуда?». Те отвечают: «С футбола. Наши с «Газпромом» играли». Делегат сделал удивленное лицо: «Ого! И как сыграли?». Отвечают: «Да порвали их 3:1». Последний вопрос: «А как судья судил? Нормально?» И тут один из них выпалил: «А судья – пидорас». Я поворачиваюсь: «Чего-чего?» Они как дернули в тамбур!

Но потом мы с ними спокойно поговорили. Сказал: «20 тысяч кричат – терплю. 50 тысяч – терплю. 70 тысяч – переношу стойко. Но один на один – не надо».

Но это так, случайная встреча. Однажды нашу бригаду специально ждали шесть человек. Прямо перед отъездом. Мы напряглись даже, мало ли чего. Но они подошли и подарили шарфы: «Спасибо, ребята». Город называть не буду, но было приятно», – рассказал Сухина.