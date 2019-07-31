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    Сухина рассказал о встрече с фанатами ЦСКА. Один из них назвал судью пидорасом

    Экс-арбитр ФИФА и действующий начальник «Локомотива» Станислав Сухина рассказал об отношении к критике и оскорблениям со стороны болельщиков.

    «Однажды возвращаемся в Москву из Санкт-Петербурга на поезде. Заходим в вагон, ждем проводницу. За нами – два парня в шарфах ЦСКА, лет по 17-18. И тут наш делегат, добрая душа, спрашивает: «Ребята, а вы откуда?». Те отвечают: «С футбола. Наши с «Газпромом» играли». Делегат сделал удивленное лицо: «Ого! И как сыграли?». Отвечают: «Да порвали их 3:1». Последний вопрос: «А как судья судил? Нормально?» И тут один из них выпалил: «А судья – пидорас». Я поворачиваюсь: «Чего-чего?» Они как дернули в тамбур!

    Но потом мы с ними спокойно поговорили. Сказал: «20 тысяч кричат – терплю. 50 тысяч – терплю. 70 тысяч – переношу стойко. Но один на один – не надо».

    Но это так, случайная встреча. Однажды нашу бригаду специально ждали шесть человек. Прямо перед отъездом. Мы напряглись даже, мало ли чего. Но они подошли и подарили шарфы: «Спасибо, ребята». Город называть не буду, но было приятно», – рассказал Сухина.

    • Сухина – бывший арбитр ФИФА.
    • Он обслуживал матчи Премьер-лиги с 2001 по 2012 год, после завершения карьеры арбитра инспектировал матчи чемпионата России.
    • В 2013-2016 гг. являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10116

      Garrincha58 5 минут назад

      все они на букву п.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +417

      Ганнибал Лектор 27 минут назад

      Если фанаты победившей команды назвали петушарой арбитра, то это его диагноз.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2079

      Chesn0k 42 минуты назад

      почему слово ******* в статье и заголовке не замазано звездочками?)

      2
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    • ...
      Рейтинг: -16

      Вальдемар IV 44 минуты назад

      не первый сезон уже доказывает это сухина

      1
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      Рейтинг: +168

      evgevg13 44 минуты назад

      а почему, если были положительные моменты так скрывать (Город называть не буду, но было приятно). или это фантазии с потолка?

      2
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      Рейтинг: +13515

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      " Охотники на привале..." чего только не напиз***ь в шутейном разговоре.

      1
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      Рейтинг: +435

      GSmall 54 минуты назад

      *******-это уже не ругательство)

      1
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      Рейтинг: +697

      Genz 57 минут назад

      Я был на матчах судьи сухины ,у него вообще грамотность 0 вместо мозгов свисток , вот кто нахапал деньжищ в своё время, точно он п****

      0
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      Рейтинг: +142

      Olymp2 59 минут назад

      Хотя нынешним Москалевым и Левниковым не чета, не чета

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      Рейтинг: +142

      Olymp2 1 час назад

      Разговорился...а сколько матчей передернул

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