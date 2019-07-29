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    UOL: Дело о подозрении Неймара в изнасиловании закрыто

    Делегат Джулиана Лопес Буссакос из 6-го женского полицейского участка обороны в Санто-Амаро закрыла расследование в отношении форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

    В ходе проверки было выявлено множество расхождений в показаниях девушки и никаких доказательств преступления со стороны футболиста.

    • За несколько дней до старта Кубка Америки в полицию Сан-Паулу обратилась модель Нажила Триндади и написала заявление на футболиста, обвинив его в изнасиловании.
    • Неймар опубликовал видеообращение, в котором отрицал информацию об изнасиловании, заявив, что сам стал жертвой мошенников.
    • Кроме того, футболист показал переписку с девушкой. В ней собеседница Неймара отправляла ему интимные фото, они также попали в видеобращение.
    • Неймару грозило до пять лет лишения свободы за публикацию фотографий предполагаемой жертвы изнасилования.

    Источник: UOL

    Universo Online – бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире (по данным SimilarWeb) и пятый в Бразилии.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7067

      KLIM777 1 час назад

      Он забрал заявление?)))

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