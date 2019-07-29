UOL: Дело о подозрении Неймара в изнасиловании закрыто

Он забрал заявление?)))
Делегат Джулиана Лопес Буссакос из 6-го женского полицейского участка обороны в Санто-Амаро закрыла расследование в отношении форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.
В ходе проверки было выявлено множество расхождений в показаниях девушки и никаких доказательств преступления со стороны футболиста.
- За несколько дней до старта Кубка Америки в полицию Сан-Паулу обратилась модель Нажила Триндади и написала заявление на футболиста, обвинив его в изнасиловании.
- Неймар опубликовал видеообращение, в котором отрицал информацию об изнасиловании, заявив, что сам стал жертвой мошенников.
- Кроме того, футболист показал переписку с девушкой. В ней собеседница Неймара отправляла ему интимные фото, они также попали в видеобращение.
- Неймару грозило до пять лет лишения свободы за публикацию фотографий предполагаемой жертвы изнасилования.
Источник: UOL
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