UOL: Дело о подозрении Неймара в изнасиловании закрыто

Делегат Джулиана Лопес Буссакос из 6-го женского полицейского участка обороны в Санто-Амаро закрыла расследование в отношении форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

В ходе проверки было выявлено множество расхождений в показаниях девушки и никаких доказательств преступления со стороны футболиста.