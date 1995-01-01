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    Баринов – Чалову: «Промахнись, как и всегда»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перед пенальти в матче 3-го тура чемпионата России против ЦСКА пожелал форварду Федору Чалову промахнуться.

    Журналист Тимур Журавель попросил прокомментировать ситуацию Федора Чалова. Тот отказался:

    «У него спроси. Оставим без комментариев», – ответил форвард ЦСКА.

    «Промахнись, как и всегда. Потом он сказал мне: я не промахнусь», – поделился после матча с журналистом Дмитрий Баринов о диалоге с Федором Чаловым.

    • Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ реализовал 11-метровый.
    • Гол оказался единственным в матче и принес победу ЦСКА.

    Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля

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