Баринов – Чалову: «Промахнись, как и всегда»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перед пенальти в матче 3-го тура чемпионата России против ЦСКА пожелал форварду Федору Чалову промахнуться.

Журналист Тимур Журавель попросил прокомментировать ситуацию Федора Чалова. Тот отказался:

«У него спроси. Оставим без комментариев», – ответил форвард ЦСКА.

«Промахнись, как и всегда. Потом он сказал мне: я не промахнусь», – поделился после матча с журналистом Дмитрий Баринов о диалоге с Федором Чаловым.