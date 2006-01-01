ESPN: Хамес останется в «Реале»

Полузащитник Хамес Родригес прибыл в расположение «Реала» после отпуска.

По информации ESPN, в Мадриде колумбийца ожидал разговор с руководством клуба, в ходе которого игроку сообщили, что он может остаться на «Сантьяго Бернабеу».

Тренерский штаб «Реала» рассчитывает на 28-летнего футболиста в связи с серьезной травмой колена Марко Асенсио, из-за которой он, вероятно, пропустит весь сезон.

Сегодня хавбек тренировался с «Реалом» впервые за 787 дней.