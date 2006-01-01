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    ESPN: Хамес останется в «Реале»

    Полузащитник Хамес Родригес прибыл в расположение «Реала» после отпуска.

    По информации ESPN, в Мадриде колумбийца ожидал разговор с руководством клуба, в ходе которого игроку сообщили, что он может остаться на «Сантьяго Бернабеу».

    Тренерский штаб «Реала» рассчитывает на 28-летнего футболиста в связи с серьезной травмой колена Марко Асенсио, из-за которой он, вероятно, пропустит весь сезон.

    Сегодня хавбек тренировался с «Реалом» впервые за 787 дней.

    • Два последних сезона Хамес провел в аренде в «Баварии».
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

    Источник: ESPN

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