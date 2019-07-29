Кокорин: «В колонии прекрасные пельмени и очень вкусные пирожки по 30 рублей»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали, как питаются в исправительной колонии №4 Белгородской области, куда они были переведены из московского СИЗО-2 «Бутырка» 4 июля.

«В «Бутырке» мы почти не ели то, что разносили. Потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть. Так что всего хватало. Зачем там было баланду хлебать? Тут по-другому: мы ходим в столовую со всеми, в ларьке покупаем кое-что на перекус», – сказал Мамаев.

«А почему ты про пельмени не рассказываешь?» – спрашивает Кокорин. «Тут прекрасные пельмени можно в «столе заказов» приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули».