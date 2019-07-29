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    Кокорин: «В колонии прекрасные пельмени и очень вкусные пирожки по 30 рублей»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали, как питаются в исправительной колонии №4 Белгородской области, куда они были переведены из московского СИЗО-2 «Бутырка» 4 июля.

    «В «Бутырке» мы почти не ели то, что разносили. Потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть. Так что всего хватало. Зачем там было баланду хлебать? Тут по-другому: мы ходим в столовую со всеми, в ларьке покупаем кое-что на перекус», – сказал Мамаев.

    «А почему ты про пельмени не рассказываешь?» – спрашивает Кокорин. «Тут прекрасные пельмени можно в «столе заказов» приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули».

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая этого года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1350

      erma 8 минут назад

      А я думал пирожки они сами лепят.

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      Рейтинг: -6494

      пьяныйхоровод 25 минут назад

      - "А в тюрьме сейчас ужин - макароны ".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      Goldstream 34 минуты назад

      Говорю же, что не жизнь, а малина у них.

      0
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      Рейтинг: +9

      Michel-ukr 41 минуту назад

      Спецколония какая-то для мажоров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Vizual 54 минуты назад

      Жалко что шампусика нет по 2500 евро

      4
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      Рейтинг: +143

      releboy 56 минут назад

      Куры и шаверма - это в великом петербуржском языке. Кокорину пора привыкать, что в остальном мире курица-гриль и шаурма

      0
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      Рейтинг: -6494

      пьяныйхоровод > releboy 20 минут назад

      Зачем подстраиваться под "остальной" мир если его и так прекрасно все поняли .

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      Рейтинг: +2352

      paracetamol 59 минут назад

      Кокорин: В колонии жратва и проживание бесплатные. Хорошо!

      0
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      Рейтинг: +2805

      Yev 1 час назад

      Так может останитесь подольше, а ребята?

      3
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      Рейтинг: +90

      razory 1 час назад

      ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ КАКОЙ-ТО

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