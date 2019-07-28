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    AS: «Манчестер Сити» в случае ухода Сане купит за 75 миллионов Оярсабаля

    «Манчестер Сити» намерен купить вингера «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля в случае ухода в «Баварию» Лероя Сане.

    Как сообщает AS, английский клуб готов заплатить за 22-летнего испанца 75 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

    • В прошлом сезоне Оярсабаль сыграл 41 матч в составе «Реал Сосьедада», забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +556

      Валерий2705 33 минуты назад

      75? А чего не пишите, что это безумно дорого? Про Пепе из Лиля целую статью развернули, хотя там 70 и стата у него посолиднее.

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      Рейтинг: +4596

      Викос 58 минут назад

      Модераторы.
      Принимайте меры . Они флудят и засоряют сайт своими пустыми листами.
      Пора удалять В@шe-мecT0-H@-паPaшe-14! и В@шe-мecT0-H@-паPaшe-15!

      И сделать так, чтобы это знало свое место.

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      Рейтинг: +7678

      Cules2013 1 час назад

      чёт дороговато, совсем чуток, лямов так на 30)

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      Рейтинг: +8471

      vashinin 2 часа назад

      Модеры!

      Удаляйте наконец клонов В@шe-мecT0-H@-паPaшe-14! 15 .....
      Это американскии прихлебатель пишет провокационные сообщения об отставке ВВП.

      Они нас всех подведут под монастырь))

      0
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      Рейтинг: +1819

      InterMilLano1908 > vashinin 1 час назад

      А может тебя удалить? Может ты агент ЦРУ? Или крыса подзаборная? Иди ищи работу, зоофил

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      Рейтинг: +4596

      Викос > InterMilLano1908 57 минут назад

      не кипятись. Серега за то, чтобы Модераторы удаляли таких пригожинских провокаторов как
      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-14! и В@шe-мecT0-H@-паPaшe-15!

      И сделать так, чтобы это знало свое место.

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