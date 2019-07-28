AS: «Манчестер Сити» в случае ухода Сане купит за 75 миллионов Оярсабаля

«Манчестер Сити» намерен купить вингера «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля в случае ухода в «Баварию» Лероя Сане.

Как сообщает AS, английский клуб готов заплатить за 22-летнего испанца 75 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.