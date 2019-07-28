AS: «Манчестер Сити» в случае ухода Сане купит за 75 миллионов Оярсабаля

75? А чего не пишите, что это безумно дорого? Про Пепе из Лиля целую статью развернули, хотя там 70 и стата у него посолиднее.
«Манчестер Сити» намерен купить вингера «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля в случае ухода в «Баварию» Лероя Сане.
Как сообщает AS, английский клуб готов заплатить за 22-летнего испанца 75 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
- В прошлом сезоне Оярсабаль сыграл 41 матч в составе «Реал Сосьедада», забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.