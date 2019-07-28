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    Чалов: «Заслуженно победили «Локомотив». С каждой игрой ЦСКА выглядит все лучше»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал итог матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (1:0). Форвард забил единственный гол встречи с пенальти.

    «Очень сложная игра. Много сил отдали. Только так и нужно играть в каждой встрече. Заслуженно победили. Очень высокий темп в первом тайме. Много прессинговали, поэтому во втором и мы, и они подсели. Из-за этого и моменты начали появляться.

    Мы с каждой игрой выглядим всe лучше. После первого тура было понятно, что легко не получится, и стали ответственнее относиться», – сказал Чалов.

    • ЦСКА одержал вторую победу подряд.
    • Москвичи занимают пятое место в таблице.
    • «Локомотив» идет восьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.07.2019 23:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +378

      R015RK 43 минуты назад

      Федя, голы нужны!!!

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