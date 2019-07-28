Чалов: «Заслуженно победили «Локомотив». С каждой игрой ЦСКА выглядит все лучше»

Федя, голы нужны!!!
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал итог матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (1:0). Форвард забил единственный гол встречи с пенальти.
«Очень сложная игра. Много сил отдали. Только так и нужно играть в каждой встрече. Заслуженно победили. Очень высокий темп в первом тайме. Много прессинговали, поэтому во втором и мы, и они подсели. Из-за этого и моменты начали появляться.
Мы с каждой игрой выглядим всe лучше. После первого тура было понятно, что легко не получится, и стали ответственнее относиться», – сказал Чалов.
- ЦСКА одержал вторую победу подряд.
- Москвичи занимают пятое место в таблице.
- «Локомотив» идет восьмым.