Румменигге – о зарплатах футболистов: «Бавария» не собирается принимать участие в этом безумии»

Румменниге пора бы уж лечиться от старческого маразма.
Сначала он лепил горбатого, что Бавария не будет участвовать в этом безумии, говоря о трансферных ценах, а потом покупают Люку Эрнандеса за 80 млн евро, а это, между прочим защитник, и в интервью уже звучат фразы по типу, что сейчас нельзя соперничать с другими топ-клубами, не потратив крупную сумму денег. Теперь он тоже самое вкидывает про ЗП, когда у самого Мюллер, Лёва и Мануэль получают те же двузначные цифры, да без учёта налогов, но в Германии они пониже Испании и Франции, да это меньше, чем платят в АПЛ или в Барсе с Реалом, но это по-прежнему огромные деньги. Если Карл это всерьёз ляпнул, то звёзды футбола к нему не пойдут на понижение оклада. Дураков нет. Кто же в здравом уме согласится. Можно сколько угодно разглагольствовать по поводу цен, но реальность есть реальность. Разумная политика в ТО - это хорошо, но у Баварии её я не вижу. Скупая всяких Толиссо и Команов ЛЧ не возьмёшь, а Бундеслига уже давно никого особо не волнует. Я лично уже несколько лет наблюдаю, что в Баварии застой - с игроками, с идеями, с развитием. Старая гвардия постарела, новая - не вывозит. Ну и где хвалёная немецкая молодёжка Баварии, о чём он бредит? Ни один топ-клуб не может себе позволить играть своими воспитанниками, не в 2019 году, может в 1990 и мог бы. Даже великое поколение Барсы из Кантеры и то нуждалось в доп. покупках, как вот было с Это'О, Роналдиньо, Ибрагимовичем, тем же Суарезом или Дани Алвесом. Сейчас у Баварии есть только 1 свой воспитанник - Мюллер. И всё, и тот после ЧМ-2014 сдал прилично. Собираемся скупать за бесценок молодёжь из других клубов? Ну так это это не может быть основой политики в ТО - костяк команды мы откуда брать будем, ау?
Я уже молчу о том, что Бавария имеет беспрецедентное влияние в рамках Бундеслиги - они либо по дешёвке, либо вообще свободным агентом могут взять почти кого угодно. Таких фокусов ни Реал с Барсой, ни Юве с ПСЖ провернуть не могут. Скупать за 10-20 млн лидеров команд-конкурентов - это типо какое-то рыцарство, если послушать Румменниге. Такие, как Реал, Барса или ПСЖ хотя бы дают хорошие деньги, когда переманивают игроков у прямых конкурентов, а тут просто развод на бабло, и клубы ничего поделать не могут и соглашаются, либо через год-два игрок свободным агентом уходит сам.
А платить за 18-летнего Ренато 35 млн в 2016 г не было безумием? Парень заиграть даже в аренде толком не может, не то, что в Баварии.
Бавария не устанавливала каких-то рекордов трансферами, но и не скупилась. Думаете, что в 2004 г 20 млн за Роя Макая из Депора - это было не капец как дорого? Или Нойер за 30 млн в 2011? Это был 3-й по дороговизне трансфер вратаря в истории, после Буффона и Тольдо. Даже сейчас, Нойер в топ-10 самых дорогих трансферов в мире, когда цены взлетели выше небес. Или 30 млн в 2007 за Рибери. Бавария ещё в конце 90-х- начале 2000-х годов могла себе позволить купить игрока за 10-15 млн. Румменниге вдруг забыл историю своего клуба.
Понимаю, жаловался бы какой-нибудь Вердер, или Хоффенхайм.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о зарплатах игроков в мировом футболе. Руководитель считает их слишком завышенными.
«Рынок полностью изменился. Меня беспокоит не только трансферная стоимость игроков – уже никого не впечатлить суммой в 100 или 120 миллионов евро. Я гораздо больше беспокоюсь по поводу зарплат, особенно в Испании, Англии и Италии. Это огромные цифры.
Гризманн? У него чистая зарплата в миллионах долларов в двойных цифрах (по информации СМИ, зарплата француза в «Барселоне» – 17 миллионов евро в год). «Бавария» не собирается принимать участие в этом безумии.
В будущем наша скамейка запасных будет состоять из молодых недорогих игроков, которые получают нормальную зарплату», – сказал Румменигге.
Самые высокооплачиваемые игроки «Баварии» – голкипер Мануэль Нойер, полузащитник Томас Мюллер и нападающий Роберт Левандовски. Их зарплата составляет около 15 миллионов евро в год до уплаты налогов.