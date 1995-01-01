Румменигге – о зарплатах футболистов: «Бавария» не собирается принимать участие в этом безумии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о зарплатах игроков в мировом футболе. Руководитель считает их слишком завышенными.

«Рынок полностью изменился. Меня беспокоит не только трансферная стоимость игроков – уже никого не впечатлить суммой в 100 или 120 миллионов евро. Я гораздо больше беспокоюсь по поводу зарплат, особенно в Испании, Англии и Италии. Это огромные цифры.

Гризманн? У него чистая зарплата в миллионах долларов в двойных цифрах (по информации СМИ, зарплата француза в «Барселоне» – 17 миллионов евро в год). «Бавария» не собирается принимать участие в этом безумии.

В будущем наша скамейка запасных будет состоять из молодых недорогих игроков, которые получают нормальную зарплату», – сказал Румменигге.

Самые высокооплачиваемые игроки «Баварии» – голкипер Мануэль Нойер, полузащитник Томас Мюллер и нападающий Роберт Левандовски. Их зарплата составляет около 15 миллионов евро в год до уплаты налогов.